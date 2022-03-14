Сколько денег поступило на поддержку ВСУ с начала войны

Украинцы и иностранцы перечислили на спецсчет для поддержки ВСУ около 12 миллиардов гривен в эквиваленте. Значительная часть денег поступала и из-за границы.

Деньги в поддержку ВСУ

В Национальном банке Украины сообщили, что на специальный счет, который открыл регулятор, с 24 февраля по 11 марта поступило:

11,6 миллиарда гривен в эквиваленте ,

, в иностранной валюте из-за границы – 3,4 миллиарда гривен в эквиваленте.

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Деньги поступали из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции и Канады.

Регулятор сообщил, что остаток средств на спецсчете составил 145,8 миллиона гривен. Также в Нацбанке отметили, что уже перевели деньги на нужды:

Нацгвардии – 950 миллионов гривен,

Нацполиции – 1,65 миллиарда гривен,

Министерства обороны – 8,1 миллиарда гривен,

Госпогранслужбы – 826,2 миллиона гривен.

Кроме того, на счет Минсоцполитики, который НБУ открыл 1 марта для гуманитарных целей, в общей сложности перечислено 257,6 миллиона гривен в эквиваленте, в том числе 128 миллионов гривен поступило из-за границы в инвалюте.

Как перевести средства ВСУ

24 февраля НБУ открыл специальный мультивалютный счет UA84300001000000047330992708 для сбора средств на нужды армии. Регулятор уточнил, что это мультивалютный счет, созданный для перевода средств от международных партнеров и доноров в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан в нацвалюте.

Перевести средства с помощью карты можно по ссылке https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces или через банковский счет по реквизитам.

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