Кабинет министров ожидает в 2021 году дополнительные поступления в размере более 7 миллиардов гривен. Эти деньги правительство получит от лицензий по игорному бизнесу.

В целом поступления должны составить 7,443 миллиарда гривен. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

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Доходы предлагают увеличить по сравнению с 1 чтением на 20,9 миллиарда гривен. В Кабмине пояснили, что на пересмотр прогноза доходов повлияли несколько факторов, среди которых и плата за лицензии в игорном бизнесе.

Руководитель Комиссии по игорному бизнесу Иван Рудый рассчитывает, что этот рынок заработает 15 декабря, но, по его словам, все зависит от того, когда кабмин согласовывает лицензионные условия.

Кроме того, правительство увеличило план доходов общего фонда госбюджета от:

налога на прибыль предприятий (на 1 миллиард гривен);

НДС на произведенные в Украине товары и услуги с учетом бюджетного возмещения на 6,4 миллиарда гривен.

Также на 4,24 миллиарда гривен увеличили план по поступлениям части чистой прибыли госпредприятий.

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Заметим, что 26 ноября Кабмин согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде. В обновленном бюджете-2021 сокращают расходы на Министерство образования и развитие регионов.

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