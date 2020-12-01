Сколько денег перевели в Украину из-за рубежа: данные НБУ
С января по октябрь 2020 года в Украину перевели 9 555 миллионов долларов. В НБУ учли официальные и неофициальные каналы поступления средств.
В то же время в 2019 году за этот же период объем переводов был на 2,3% больше – 9 775 миллионов долларов. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
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По данным НБУ, неформальными путями в течение января-октября 2020 года в Украину поступило 3 561 миллион долларов.
Эта сумма меньше по сравнению с 2019 годом. Тогда в Украину перевели 4 846 миллионов долларов.
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В частности, в течение октября 2020 года объем денежных переводов в Украину из-за рубежа составил 1 063 миллиона долларов. Это на 11 миллионов долларов меньше, чем в 2019 году в течение этого же времени.
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