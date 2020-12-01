С января по октябрь 2020 года в Украину перевели 9 555 миллионов долларов. В НБУ учли официальные и неофициальные каналы поступления средств.

В то же время в 2019 году за этот же период объем переводов был на 2,3% больше – 9 775 миллионов долларов. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

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По данным НБУ, неформальными путями в течение января-октября 2020 года в Украину поступило 3 561 миллион долларов.

Обратите внимание! На межбанковском валютном рынке курс гривны обесценился на 0,5%. Причиной девальвации является преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением со стороны клиентов банков. Подробнее об этом – читайте здесь.

Эта сумма меньше по сравнению с 2019 годом. Тогда в Украину перевели 4 846 миллионов долларов.

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В частности, в течение октября 2020 года объем денежных переводов в Украину из-за рубежа составил 1 063 миллиона долларов. Это на 11 миллионов долларов меньше, чем в 2019 году в течение этого же времени.

Справка. Частные денежные переводы в Украину за первую половину 2020 года существенно снизились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Подробнее об этом – читайте здесь.