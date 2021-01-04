Сколько денег осталось на казначейском счете Украины на 2021 год
Украина вошла в 2021 год с 12 миллиардами гривен на Едином казначейском счете. Это на 5,5 миллиарда гривен меньше, чем по состоянию на 1 января 2020 года.
Об остатке средств на казначейском счете сообщает Государственная казначейская служба Украины.
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Для сравнения, к началу 2020 года на казначейском счете государства было 17,5 миллиарда гривен, а на начало 2019 года даже меньше – 9,8 миллиарда гривен.
К слову, в 2020 году даже был установлен рекорд по сумме на Едином казначейском счете. После пересчета прибыли "Нафтогаза" и "Приватбанка" 1 июля 2020 года на счету государства было более 75 миллиардов гривен.
Также стоит отметить, что в течение 2020 года Государственная налоговая служба перевыполнила бюджет поступлений. Налоговые органы обеспечили бюджету на 60 миллиардов гривен больше, чем было запланировано.
Что такое Единый казначейский счет?
Это фактически большой кошелек государства, куда идут все поступления госбюджета от различных ведомств. Уже с казначейского счета деньги идут на различные расходы госбюджета.
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