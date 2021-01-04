Украина вошла в 2021 год с 12 миллиардами гривен на Едином казначейском счете. Это на 5,5 миллиарда гривен меньше, чем по состоянию на 1 января 2020 года.

Об остатке средств на казначейском счете сообщает Государственная казначейская служба Украины.

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Для сравнения, к началу 2020 года на казначейском счете государства было 17,5 миллиарда гривен, а на начало 2019 года даже меньше – 9,8 миллиарда гривен.

К слову, в 2020 году даже был установлен рекорд по сумме на Едином казначейском счете. После пересчета прибыли "Нафтогаза" и "Приватбанка" 1 июля 2020 года на счету государства было более 75 миллиардов гривен.

Также стоит отметить, что в течение 2020 года Государственная налоговая служба перевыполнила бюджет поступлений. Налоговые органы обеспечили бюджету на 60 миллиардов гривен больше, чем было запланировано.