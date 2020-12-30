Сколько денег из-за границы перевели в Украину в 2020 году: сумма
В кризисный год в Украину поступило больше частных переводов из-за границы, чем в 2019 году. В частности, за январь – ноябрь 2020 года эта сумма составляла 11 026 миллионов долларов.
Сколько в Украину поступило денег из-за границы
Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году больше, чем это было год назад. Об этом говорится на сайте Национального банка.
Читайте также Минэкономики назвало масштабы падения ВВП в 2020 году
В ноябре в Украину перевели 1 035 миллионов гривен. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года было на 20 миллионов долларов меньше – 1 055 миллионов.
Всего за январь – ноябрь из-за границы перевели 11 026 миллионов долларов. А это на 1,8%, или на 196 миллионов больше, чем в предыдущем году.
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.
Сколько денег перевели в Украину из-за границы в январе – ноябре 2020 года / Данные НБУ
Поделиться новостью