В кризисный год в Украину поступило больше частных переводов из-за границы, чем в 2019 году. В частности, за январь – ноябрь 2020 года эта сумма составляла 11 026 миллионов долларов.

Сколько в Украину поступило денег из-за границы

Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году больше, чем это было год назад. Об этом говорится на сайте Национального банка.

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В ноябре в Украину перевели 1 035 миллионов гривен. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года было на 20 миллионов долларов меньше – 1 055 миллионов.

Всего за январь – ноябрь из-за границы перевели 11 026 миллионов долларов. А это на 1,8%, или на 196 миллионов больше, чем в предыдущем году.

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.



Сколько денег перевели в Украину из-за границы в январе – ноябре 2020 года / Данные НБУ

Обратите внимание! По данным НБУ рост частных переводов из-за границы был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году. По информации Нацбанка, объем частных переводов в Украину из-за границы того года составил 12 017 миллионов долларов.