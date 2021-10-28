Сколько денег ФЛП хранят на счетах: данные Опендатабот

28 октября 2021 , 11:11
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Источник:

Опендатабот

За последние годы сумма на счетах ФЛП увеличилась в 8 раз. Только за текущий год сумма выросла на 9%, и в сентябре вплотную приблизилась отметки в 60 миллиардов гривен.

Сколько денег ФОП хранят на счетах

  • По состоянию на сентябрь 2021 года украинский малый бизнес хранит на счетах  58 миллиардов гривен.
  • Для сравнения, в 2012 году ФЛП хранили в банках 4 миллиарда гривен.

Отметьте Налоговый долг ФЛП вырос почти на пол миллиарда: кто должен больше всего

В сервисе Опендатабота рассказали, что прорабатывали данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Увеличение остатка на банковских счетах ФЛП свидетельствует о росте доверия к банковской системе и начале выхода микробизнеса из тени,
– комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабота.

Сколько ФЛП держат на счетах / Инфографика Опендатабот

Количество ФЛП в Украине

По состоянию на 20 октября 2021 года в Украине активны 1 982 348 ФЛП. Их количество увеличивается, в среднем, на 7 тысяч ежемесячно:

  • открывается около 20 тысяч,
  • закрывается около 13 тысяч.
Напомним , что за 8 месяцев 2021 года налоговый долг ФЛП вырос на 451 миллиона гривен. Больше всего задолжали государству предприниматели, занимающиеся розничной торговлей. Подробнее об этом, читайте здесь.
Автор: Дар'я Вереньова