Сколько денег ФЛП хранят на счетах: данные Опендатабот
28 октября 2021 , 11:11Читати новину українською
Источник:Опендатабот
За последние годы сумма на счетах ФЛП увеличилась в 8 раз. Только за текущий год сумма выросла на 9%, и в сентябре вплотную приблизилась отметки в 60 миллиардов гривен.
Сколько денег ФОП хранят на счетах
- По состоянию на сентябрь 2021 года украинский малый бизнес хранит на счетах 58 миллиардов гривен.
- Для сравнения, в 2012 году ФЛП хранили в банках 4 миллиарда гривен.
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В сервисе Опендатабота рассказали, что прорабатывали данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Увеличение остатка на банковских счетах ФЛП свидетельствует о росте доверия к банковской системе и начале выхода микробизнеса из тени,
– комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабота.
Сколько ФЛП держат на счетах / Инфографика Опендатабот
Количество ФЛП в Украине
По состоянию на 20 октября 2021 года в Украине активны 1 982 348 ФЛП. Их количество увеличивается, в среднем, на 7 тысяч ежемесячно:
- открывается около 20 тысяч,
- закрывается около 13 тысяч.