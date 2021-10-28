Сколько денег ФОП хранят на счетах

По состоянию на сентябрь 2021 года украинский малый бизнес хранит на счетах 58 миллиардов гривен .

Для сравнения, в 2012 году ФЛП хранили в банках 4 миллиарда гривен.

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В сервисе Опендатабота рассказали, что прорабатывали данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Увеличение остатка на банковских счетах ФЛП свидетельствует о росте доверия к банковской системе и начале выхода микробизнеса из тени,

– комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабота.

Сколько ФЛП держат на счетах / Инфографика Опендатабот

Количество ФЛП в Украине

По состоянию на 20 октября 2021 года в Украине активны 1 982 348 ФЛП. Их количество увеличивается, в среднем, на 7 тысяч ежемесячно:

открывается около 20 тысяч,

закрывается около 13 тысяч.