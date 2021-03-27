Американская исследовательская компания личных финансов Expensivity провела исследования и вычислила, сколько стоит быть счастливым в разных странах. Какая "цена счастья" в Украине и как проводили исследования, рассказываем далее.

Стоимость "счастья" в Украине

Быть счастливым в Украине стоит 11 301 долларов в год. Согласно исследованиям компании Expensivity, украинский показатель счастья самый низкий в Европе. То есть, живя в Украине, нужно меньше всего денег для счастливой жизни. Наиболее приближена к Украине по показателю Грузия в которой для счастья нужно 11 566 долларов в год.

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Средняя заработная плата в Украине, согласно данным издания "Минфин", составляет около 12 тысяч гривен (около 441 доллара). В течение года среднестатистический украинец получает около 5,3 тысячи долларов.

Что имеется в виду под "ценой счастья" Компания Expensivity вычислила сколько нужно жителям разных стран денег, чтобы они не влияли прямо или косвенно на их уровень счастья. То есть "цена счастья" это та сумма денег, после которой ваше счастье будет зависеть только от ментального здоровья, собственных ощущений и так далее, а деньги не смогут повлиять на него.

Сколько "стоит счастье" в различных европейских странах / Инфографика Компании Expensivity

Где быть "счастливым" дороже всего

Для счастья в самом дорогом месте в мире нужно 143 933 долларов в год. Дороже всего уровень счастья стоит на Бермудских остовах, из-за уровня жизни. Компания Expensivity отмечает, что вполне возможно сэкономить, если проводить большую часть времени на пляжах. Однако, это все равно будет довольно маленькая сумма денег.

10 стран, где "счастье" стоит дорого

Бермудские острова – 143 933 долларов в год

Австралия – 135 321 доллара в год

Израиль – 130 457 доллара в год

Швейцария – 128 969 доллара в год

Новая Зеландия – 128 844 доллара в год

Норвегия – 114 147 доллара в год

Дания – 109 142 доллара в год

Япония – 107 587 доллара в год

Исландия – 107 351 доллара в год

США – 105 тысячи долларов

Где быть "счастливым" дешевле всего

Дешевле всего "счастье" стоит в маленькой южноамериканской стране Суринам – 6 799 долларов в год. Компания Expensivity отмечает, что согласно исследованиям уровень счастья суринамцев выше среднего показателя. Однако, средний доход рядового суринамца достигает лишь 5 500 долларов в год.

10 стран, где "счастье" стоит дешево

Суринам – 6 799 долларов в год

Аргентина – 8 778 долларов в год

Ангола – 8 921 доллара в год

Кыргызстан – 8 997 долларов в год

Иран – 10 134 долларов в год

Замбия – 10 224 долларов в год

Сьерра-Леоне – 10 498 долларов в год

Эфиопия – 10 681 доллара в год

Турция – 10 742 долларов в год

Никарагуа – 11 273 долларов в год

Сколько "стоит счастье" в разных странах мира / Инфографика Компании Expensivity

Как проводилось исследование

Компания Expensivity использовала оценки из статьи Университета Пердью "Счастье, удовольствие доходов и поворотные моменты во всем мире" для расчета баллов насыщения для более чем 160 стран. Затем скорректировала данные в долларах, используя коэффициент пересчета паритета покупательной способности (ППС) Всемирного банка и обменный курс валюты с TheGlobalEconomy, чтобы превратить цифры регионального уровня на цифры уровня страны. Использовали данные о стоимости жизни от Numbeo, чтобы скорректировать оценки точек насыщения на национальном уровне до уровня города.

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