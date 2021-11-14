Жизнь в Австрии

Украинец Сергей Зятюк сейчас учится в Венском университете и живет в столице Австрии – Вене. Парень рассказывает, что доход приносит деятельность переводчика и журналиста, парень редактор раздела Бизнес на сайте 24 канала. Он добавляет, что зарабатывает как раз ту сумму, которой ему хватает на комфортную жизнь за границей. О том, сколько стоит аренда, мобильная связь, продукты и развлечения в Австрии – рассказываем дальше.

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Стоимость обучения в Вене

Семестр обучения в Венском университете Сергею стоит 726,72 евро (около 22 тысяч гривен). Но он отмечает, что студенты еще должны оплатить 20,70 евро (около 622 гривны) студенческого сбора в некий "профсоюз" ÖH (Österreichische Hochschulen), который занимается вопросами студентов.

Студенческая виза ему обходится в около 170 евро в год (чуть более 5 тысяч гривен).

Что приносит украинцу доход

Украинец рассказывает, что большую часть времени отдает работе на сайте 24 канала. "Но доход здесь мне приносит письменная переводческая деятельность – всякие судебные протоколы, какие-то выписки и так далее. В основном с немецкого на русский", – добавляет Сергей.

Парень работает и учится в Вене / Фото Unsplash

В общей сложности парень зарабатывает около 1 100 евро (более 33 тысяч гривен), но отмечает, что имеет не стабильный заработок.

Транспорт

Проездной билет на все виды транспорта

В Австрии, если ты студент, то имеешь возможность немного сэкономить на проезде в общественном транспорте. Сергей пользуется льготным абонементом за 75 евро (чуть больше 2,25 тысячи гривен). Он действителен на все виды общественного транспорта (трамваи, автобусы, метро, ​​городские электрички) в течение семестра – с сентября по февраль или с марта по июнь.

Также можно приобрести абонемент на два семестра – с сентября по февраль и с марта по июнь, который обойдется в 150 евро (4,5 тысячи гривен). Обратите внимание, что во время каникул (с июля по август) нужно покупать специальный проездной билет, который студенту обойдется в 29,50 евро на два месяца (почти 900 гривен).

"Сестра живет в деревне, за городом, где-то дважды в месяц к ней езжу – дополнительно две поездки туда и обратно по 4,80 евро (около 144 гривны – 24 канал) обходятся, потому что абонемент только по Вене действует", – делится парень.

Проездные билеты на транспорт для местных

Сергей рассказывает, что для всех, кто имеет прописку в Вене, есть возможность приобрести Jahreskarte . Это годовой абонемент, который стоит 365 евро в год (около 11 тысяч гривен).

Билет на одну поездку (из пункта А в пункт Б на одного человека) стоит 2,40 евро (около 72 гривны).

В Вене студенты могут приобрести проездной билет и сэкономить на общественном транспорте / Фото Ronald G.

Развлечения и досуг

Парень рассказывает, что поесть в заведении стоит по-разному – все зависит от его уровня. В среднем чек на двоих обойдется в около 40 евро (где-то 1,2 тысячи гривен). Сергей добавляет, что ходит в заведения не часто, а один билет в кино будет стоить от 9 до 15 евро (в пределах от 270 до 451 гривны).

К примеру, согласно данным сайта Numbeo , в дешевом ресторане можно пообедать двоим за 12 евро (около 360 гривен).

Интернет и мобильная связь

Сергей, чтобы сэкономить, пользуется самым дешевым мобильным тарифом, но рассказывает, что, как и всюду, они отличаются в цене. Его стартовый пакет и домашний безлимитный интернет обходятся в следующие суммы:

месячный тариф на мобильном телефоне – 9,90 евро (в пределах 297 гривен), в него входит 8 гигабайт LTE (5G), 200 минут на все операторы и 200 смс;

домашний интернет – 19,90 евро в месяц (около 600 гривен) со скоростью до 20 мегабитов в секунду без ограничений по трафику.

Продуктовая корзина

"В среднем где-то 55 евро в неделю на одного человека (чуть больше 1,6 тысячи гривен – 24 канал), но я себе ни в чем не отказываю в том плане. Еженедельно должны быть какие-то морепродукты и всякие разные вкусности", – рассказывает Сергей.

Согласно данным сайта Numbeo , кило курятины стоит в Вене 9,41 евро (почти 283 гривны), буханка хлеба – 1,67 евро (около 50 гривен), литр молока – 1,12 евро (более 33 гривны).

Продуктовая корзина в неделю, в расчете на одного человека, в Вене может обойтись около 50 евро (около 1,5 тысячи гривен) / Фото Pexels

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Медицина

В Австрии есть несколько медицинских страховок . Одна – где застрахованы все предприниматели Австрии и члены их семей. В другой застрахованы сотрудники австрийских фирм, неработающие члены их семей, а также студенты. Помимо основных страховок можно застраховаться и в частных страховых компаниях, отмечается на сайте МИД Украины .

Если человека заберет скорая и она не будет иметь страховки, то медицинскую помощь ему окажут, однако за нее придется потом заплатить по счету, который предоставит больница. Медицинская социальная страховка покрывает следующие затраты: медицинская помощь, приобретение медикаментов, стационарное лечение, уход за пациентом на дому, психотерапия и психологическая диагностика.

Стоимость студенческой страховки

Поскольку Сергей сейчас учится, то имеет студенческую страховку за которую платит 63,44 евро ежемесячно (почти 2 тысячи гривен).

Честно, не знаю, что она покрывает, просто обязательна. Опыт с врачами был, но это очень все индивидуально. Зубы лечить все равно езжу в Украину,

– шутит украинец.

Аренда жилья

Парень рассказывает, что недавно переехал из трехкомнатной квартиры в меньшую – двухкомнатную. Отмечает, что обе в новостройках, которые построенных из качественных материалов в достаточно хорошем районе города.

Трехкомнатная квартира (около 65 квадратов) обходилась в 1,1 тысячи евро в месяц: аренда – 990 евро (около 27 тысяч гривен), коммунальные услуги – 110 евро (3,3 тысячи гривен).

Двухкомнатная квартира (35 квадратов и лоджия около двух квадратов): сейчас обходится в около 700 евро: аренда – 630 евро (почти 19 тысяч гривен), коммунальные услуги – около 70 евро ежемесячно (где-то 2,1 тысячи гривен).

Сергей отмечает, что та квартира, в которой он живет сейчас, очень выгодный вариант и им с соседом просто повезло, потому что она еще и расположена ближе к центру. Так что такой выгодный вариант практически невозможно найти в Вене.

Можно ли в Австрии рассчитывать на субсидии или помощь от государства

"Никаких льгот и субсидий нет. Только для малоимущих выделяют социальное жилье, где город платит около половины арендной платы. Но такая практика распространена, кажется, только в Вене, – рассказывает парень и добавляет, – условий такой помощи не знаю, не расскажу".

В Австрии, как и в Украине, арендаторы платят не только за аренду жилья, но и за коммунальные услуги / Фото tripadvisor

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Сколько стоит жизнь в Австрии

Сергей тратит в месяц примерно те же в начале упомянутые 1 100 евро, но считает, что можно "достойно жить в Вене" и за 900 евро (почти 27 тысяч гривен).

Аренда – около 700 евро (около 20 тысяч гривен), обратите внимание, что арендную плату разделяют между собой два человека.

Мобильная связь – 9,90 евро (в пределах 297 гривен).

Общественный транспорт . Украинец рассказывает, что обычно покупает проездной на один семестр за 75 евро (чуть больше 2,25 тысячи гривен).

Домашний интернет – 19,90 евро в месяц (около 600 гривен).

Медицинская страховка (студенческая) – 63,44 евро (около 2 тысяч гривен).

Продуктовая корзина – 55 евро (чуть больше 1,6 тысячи гривен) на неделю в расчете на одного человека.

Стоимость жизни в Австрии и Украине: где дешевле

В Вене на 90,69% дороже жизни, чем в Киеве (без учета арендной платы).

Аренда жилья в Вене в среднем на 86,76% выше, чем в Киеве.

Индекс качества жизни в Вене – 181,93 и оценен как очень высокий, а в Киеве – 111,36 и считается низким.