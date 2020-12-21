В Вооруженных силах Украины увеличивают гонорары за заключение первого контакта с армией. С 1 января 2021 новобранцам будут платить от 18 тысяч 160 гривен до 22 тысяч 700 гривен.

О том, какими будут выплаты за заключение контракта с Вооруженными силами, рассказывает издание "Армия.Inform".

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Какими будут выплаты для новобранцев армии:

18 тысяч 160 гривен – для рядового состава,

20 тысяч 430 гривен – для сержантов и старшин,

22 тысячи 700 гривен – для офицерского состава.

Похожие выплаты в Вооруженных силах Украины были и раньше, но ощутимо ниже – 16 тысяч 816 гривен, 18 тысяч 918 гривен 20 и 21 тысяча гривен соответственно.

Кто может получить такие выплаты:

новобранцев на должности рядового состава войска, в сержантский или старшинский состав, которые подписывают контракт на 3 года,

новобранцы в офицерский состав, подписывающие контракт минимум на 1 год,

новобранцы, подписавшие контракт на 5 и более лет.

Следует отметить, что такие выплаты не распространяются на людей, которые были уволены из Вооруженных сил и повторно принимаются в армию.

Денежную выплату осуществляют сразу после вступления в силу первого контракта с армией.