Сколько бюджет-2021 недополучил от лицензий на игорный бизнес: данные Опендатабот
13 декабря 2021 , 11:58Читати новину українською
Источник:Опендатабот
По состоянию на ноябрь 2021 года государство заработало лишь 18% от запланированного дохода. Таким образом, бюджет недополучил около 6 миллиардов от продажи лицензий на игорный бизнес.
Доход от лицензий на игорный бизнес
- По состоянию на ноябрь 2021 года государство заработало на продаже лицензий на игорный бизнес 1,34 миллиарда гривен.
- Предполагалось, что эта сумма составит 7,4 миллиарда гривен.
- Сейчас в бюджет поступило всего 18% от запланированного дохода – недополучение составило 6 миллиардов гривен.
Важно На более чем 4%: Шмыгаль заявил о перевыполнении госбюджетаНапомним , что в августе 2020 года вступил в силу закон, легализовавший игорный бизнес в Украине. Его цель заключалась в поступлении дополнительных денег в бюджет, которые направили бы на поддержку медицины, спорта и культуры в Украине.
Что принесло самый большой доход: данные за ноябрь
- 360 миллионов гривен от продажи лицензий на организацию азартных игр в игровых залах казино.
- 304 миллиона гривен – в сети интернет.
- 309 миллионов гривен – от установки автоматов.
Доходы от продажи лицензий на азартные игры / Инфографика ОпендатаботВажно! Комиссия по азартным играм КРАИЛ начала выдавать первые лицензии в феврале 2021 года.
Интересно Игорному бизнесу в Украине – год: что он принес государству
Где больше всего заведений азартных игр
- Среди городов Украины лидером по количеству заведений азартных игр является Киев – в столице расположено 10 залов игровых автоматов и 4 казино.
- За ним следуют Львов с 6 залами игровых автоматов и 1 казино и Харьков с 5 залами игровых автоматов и 1 казино.
- В Одессе работают 4 зала игровых автоматов и 1 казино.