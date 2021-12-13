Сколько бюджет-2021 недополучил от лицензий на игорный бизнес: данные Опендатабот

По состоянию на ноябрь 2021 года государство заработало лишь 18% от запланированного дохода. Таким образом, бюджет недополучил около 6 миллиардов от продажи лицензий на игорный бизнес.

Доход от лицензий на игорный бизнес

По состоянию на ноябрь 2021 года государство заработало на продаже лицензий на игорный бизнес 1,34 миллиарда гривен.

на продаже лицензий на игорный бизнес 1,34 миллиарда гривен. Предполагалось , что эта сумма составит 7,4 миллиарда гривен.

, что эта сумма составит 7,4 миллиарда гривен. Сейчас в бюджет поступило всего 18% от запланированного дохода – недополучение составило 6 миллиардов гривен.

Важно На более чем 4%: Шмыгаль заявил о перевыполнении госбюджета

Что принесло самый большой доход: данные за ноябрь

360 миллионов гривен от продажи лицензий на организацию азартных игр в игровых залах казино.

304 миллиона гривен – в сети интернет.

309 миллионов гривен – от установки автоматов.

, что в августе 2020 года вступил в силу закон, легализовавший игорный бизнес в Украине. Его цель заключалась в поступлении дополнительных денег в бюджет, которые направили бы на поддержку медицины, спорта и культуры в Украине.

Доходы от продажи лицензий на азартные игры / Инфографика Опендатабот

Комиссия по азартным играм КРАИЛ начала выдавать первые лицензии в феврале 2021 года.

Интересно Игорному бизнесу в Украине – год: что он принес государству

Где больше всего заведений азартных игр