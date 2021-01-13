На складах украинских тепловых электростанций, по состоянию на 12 января 2021 года, есть 621,8 тысяч тонн угля. Это на 324 тысяч тонн меньше необходимой нормы.

Такие данные – в 2,5 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщили на сайте Минэнерго.

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Данные ведомства

По данным ведомства, на складах украинских ТЭС есть 233 тысячи тонн угля антрацитовой группы, который не добывается в Украине. А также – 388,8 тысячи тонн угля газовой группы украинской добычи.

Сколько тонн должно быть

На складах должно быть минимум 208,9 тысяч тонн угля антрацитовой группы и 737,2 тысячи тонн угля газовой группы, в общем – 946,1 тысячи тонн. Это – по нормам гарантированных запасов, в соответствии с порядком формирования прогнозного баланса объединенной энергетической системы.

Отметим! Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время немецко-украинского энергетического форума заявил, что Украина планирует в ближайшее время присоединиться к инициативе "Безугольного альянса". А к 2070 году – полностью отказаться от использования угля.

В этот период января 2020 года на складах ТЭЦ было 2,6 миллиона тонн угля. В то же время сейчас на складах ТЭЦ – 137,5 тысяч тонн угля.

Добыча угля в Украине: важно

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2019 году сократился на 6,2% по сравнению с 2018 годом – до 31,22 миллиона тонн.

По данным Министерства энергетики, трансформация угольных регионов в Украине должна начаться в следующем году и продлится до 2028 – 2030 годов.

В Украине 65 моногородов, которые завязаны на угольной отрасли, а количество привлеченных работников достигает 30 тысяч.

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