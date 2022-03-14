Сколько Украина потеряет ВВП из-за войны: оценка министра финансов Марченко

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко считает, что Украина потеряет минимум треть ВВП из-за войны. Но окончательную оценку утрат можно будет установить только после ее окончания.

Оценка потери ВВП из-за войны

Марченко отметил, что на 10 областей с боевыми действиями приходится ориентировочно половина ВВП Украины. "Важнейший участок – Харьков, Киев и Мариуполь, которые вносили очень существенный вклад в ВВП", – делится он.

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Также глава Минфина рассказал, что многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали.

Министерство экономики считало, что потери будут составлять от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о 500 миллиардах долларов,

– поделился Марченко.

Соответственно потери от войны, по его словам, будут колоссальными. Вместе с тем окончательную оценку потерь можно будет установить только после ее окончания.

Что такое ВВП Валовой внутренний продукт (ВВП) – это общая денежная стоимость товаров, произведенных на территории страны, и их цель – не складирование или обмен, а продажа.

Доходы бюджета

Марченко подчеркнул, что бюджетные расходы стали огромными, а доходы резко снизились. "На таможне мы собираем от силы 15% поступлений мирного времени. Несмотря на то, что Одесса не оккупирована, одесская таможня не функционирует. А она приносила до 20% поступлений", — отметил министр.

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Несмотря на то, что доходы бюджета резко снизились, а Украина может потерять треть ВВП из-за войны, Марченко считает, что у страны не будет особых проблем с обслуживанием и погашением госдолга. Он напомнил, что пиковые выплаты будут в сентябре (900 миллионов долларов), в остальные месяцы – в пределах 100 – 150 миллионов долларов.