Олег Новаковский занимал должность директора департамента сопровождения кредитов НБУ с 2017 года. О том, что завершает свою работу в регуляторе, он написал на своей странице 1 июля.

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Причиной увольнения назвал "совковые практики", не конкретизируя, о чем идет речь. Олег Новаковский также отметил, что был "счастлив работать вместе с профессионалами и сильными личностями".

Работать в организации, которая доказала, что государственное учреждение в Украине может быть современным, прогрессивным, ценностным и эффективным. Которое, к сожалению, продемонстрировало также и то, что якобы забытые "совковые" практики могут быть восстановлены быстрее, чем за год,

– подчеркнул он.

Увольнение руководителей департаментов

Стоит отметить, что это уже 3 увольнение руководителей департамента НБУ за сутки. Ранее об отставке сообщили:

директор департамента лицензирования Александр Бевз;

глава департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

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