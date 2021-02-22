Молдавская компания Zernoff вынуждена была обратиться в украинский суд с иском к Фонду госимущества. Причина – существенное расхождение фактического количества имущества, заявленного в электронном лоте. Ранее Zernoff стала победительницей аукциона по продаже объекта Укрспирта.

Речь идет об объекте малой приватизации Марыливское место осуществления деятельности и хранения спирта. Располагается он в селе Нагирянка на Тернопольщине (Чортковский район).

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Детали дела

Как выяснили представители компании во время осмотра спиртзавода в конце декабря, на предприятии отсутствовало ценное оборудование – монтажные схемы, насосы, влагомеры, вентиляторы, микропроцессоры, клапаны, модули, котлы. В то же время объекты недвижимости не соответствовали описанию. По итогам обзора, представители Zernoff, Фонда госимущества и Укрспирта составили соответствующий акт.

Таким образом, по состоянию на дату подачи иска, проданный объект приватизации фактически не соответствует перечню имущества, описанному в договоре и информационном сообщении, опубликованном ранее в электронной торговой системе,

– говорится в решении Хозяйственного суда Киева от 11 января 2021 года.

В итоге суд удовлетворил просьбу инвестора приостановить операцию, которая обещала принести в государственный бюджет Украины 144 миллиона гривен. В Zernoff объясняют, что от покупки объекта не отказываются, но хотят перестраховаться.

"Инвестировать в Украину оказалось не так просто. Ключевая сложность в том, что заявленные на приватизацию объекты не соответствуют тому, что там есть на самом деле. Мы очень расстроены, что партнерство по этому проекту приходится начинать в суде", – отметил совладелец компании Юрий Дячук.

Что этому предшествовало

Компания Zernoff стала победителем аукциона и приобрела завод за 120 миллионов гривен в ноябре 2020 года.

в ноябре 2020 года. Вместе с НДС стоимость объекта составляла 144 миллиона гривен .

. В договоре было заявлено про 1 518 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества.

зданий, оборудования, движимого и иного имущества. В то же время после подписания договора оказалось, что "существует значительная разница между фактическим количеством зданий, оборудования, движимого и другого имущества и их заявленным количеством согласно информации о лоте электронного аукциона".

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Что о ситуации говорят в Фонде госимущества

В Фонде убеждают, что:

раскрыли всю информацию о приватизационных активах в онлайн;

обеспечили равный доступ к информации об объектах приватизации по принципу "все знают все";

предоставили возможность и физического доступа к объекту.

Таким образом, каждый желающий имел возможность ознакомиться с данными об объекте и принять взвешенное решение об участии в аукционе. В то же время Zernoff в течение 2 месяцев должна была перечислить деньги за приобретенный лот. Однако пока за него не заплатили. Зато представители компании обратились в суд относительно якобы отсутствия отдельного оборудования и документации,

– отметили представители органа.

В Фонде добавляют, что с целью защиты интересов 21 января Укрспирт провел осмотр территории и активов Мариливского завода.

"По результатам подтверждено наличие всех без исключения необоротных активов. В частности тех, которые указываются отсутствующими и/или неидентифицированными. Также подтверждено соответствие технических площадей зданий, заявленных к приватизации", – отметили в Фонде госимущества.

Итак, здесь делают вывод, что обращение молдавской компании в суд можно трактовать, как попытку вернуть гарантийный взнос и не платить остальные деньги. По убеждению представителей органа, об этом свидетельствует постоянное откладывание инвестором момента оплаты денег за актив.

Заметим! Недавно еще один потенциальный инвестор, компания "Регион комплект" (победитель аукциона по приватизации Кобыловолоцкого завода), вынуждена была отказаться от сделки из-за долгов самого Укрспирта. Компания требует расторгнуть договор и вернуть гарантийный платеж в размере 2,5 миллиона гривен.

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