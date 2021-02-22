Скандал: компания из Молдовы подала иск против Украины из-за разворованного спиртзавода
Молдавская компания Zernoff вынуждена была обратиться в украинский суд с иском к Фонду госимущества. Причина – существенное расхождение фактического количества имущества, заявленного в электронном лоте. Ранее Zernoff стала победительницей аукциона по продаже объекта Укрспирта.
Источник:УНИАН
Речь идет об объекте малой приватизации Марыливское место осуществления деятельности и хранения спирта. Располагается он в селе Нагирянка на Тернопольщине (Чортковский район).
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Детали дела
Как выяснили представители компании во время осмотра спиртзавода в конце декабря, на предприятии отсутствовало ценное оборудование – монтажные схемы, насосы, влагомеры, вентиляторы, микропроцессоры, клапаны, модули, котлы. В то же время объекты недвижимости не соответствовали описанию. По итогам обзора, представители Zernoff, Фонда госимущества и Укрспирта составили соответствующий акт.
Таким образом, по состоянию на дату подачи иска, проданный объект приватизации фактически не соответствует перечню имущества, описанному в договоре и информационном сообщении, опубликованном ранее в электронной торговой системе,
– говорится в решении Хозяйственного суда Киева от 11 января 2021 года.
В итоге суд удовлетворил просьбу инвестора приостановить операцию, которая обещала принести в государственный бюджет Украины 144 миллиона гривен. В Zernoff объясняют, что от покупки объекта не отказываются, но хотят перестраховаться.
"Инвестировать в Украину оказалось не так просто. Ключевая сложность в том, что заявленные на приватизацию объекты не соответствуют тому, что там есть на самом деле. Мы очень расстроены, что партнерство по этому проекту приходится начинать в суде", – отметил совладелец компании Юрий Дячук.
Что этому предшествовало
- Компания Zernoff стала победителем аукциона и приобрела завод за 120 миллионов гривен в ноябре 2020 года.
- Вместе с НДС стоимость объекта составляла 144 миллиона гривен.
- В договоре было заявлено про 1 518 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества.
- В то же время после подписания договора оказалось, что "существует значительная разница между фактическим количеством зданий, оборудования, движимого и другого имущества и их заявленным количеством согласно информации о лоте электронного аукциона".
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Что о ситуации говорят в Фонде госимущества
В Фонде убеждают, что:
- раскрыли всю информацию о приватизационных активах в онлайн;
- обеспечили равный доступ к информации об объектах приватизации по принципу "все знают все";
- предоставили возможность и физического доступа к объекту.
Таким образом, каждый желающий имел возможность ознакомиться с данными об объекте и принять взвешенное решение об участии в аукционе. В то же время Zernoff в течение 2 месяцев должна была перечислить деньги за приобретенный лот. Однако пока за него не заплатили. Зато представители компании обратились в суд относительно якобы отсутствия отдельного оборудования и документации,
– отметили представители органа.
В Фонде добавляют, что с целью защиты интересов 21 января Укрспирт провел осмотр территории и активов Мариливского завода.
"По результатам подтверждено наличие всех без исключения необоротных активов. В частности тех, которые указываются отсутствующими и/или неидентифицированными. Также подтверждено соответствие технических площадей зданий, заявленных к приватизации", – отметили в Фонде госимущества.
Итак, здесь делают вывод, что обращение молдавской компании в суд можно трактовать, как попытку вернуть гарантийный взнос и не платить остальные деньги. По убеждению представителей органа, об этом свидетельствует постоянное откладывание инвестором момента оплаты денег за актив.
Приватизация спиртзаводов в Украине: главное
- С 1 июля 2020 года в Украине вступил в силу закон о демонополизации рынка производства спирта в Украине.
- В августе Министерство финансов выдало первые лицензии на изготовление спирта в Украине частным компаниям.
- Приватизация спиртовых заводов началась в октябре 2020 года.
- Всего за 2020 год продали 20 спиртовых предприятий на 1,3 миллиарда гривен. Ранее планировали получить до 2 миллионов гривен.
- В 2021 году приватизация спиртзаводов продолжается.
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