Более высокие зарплаты, чем в Украине, стабильная экономика и умеренные цены в Португалии привлекают многих украинских заробитчан. Однако, чтобы разобраться, как можно сэкономить за рубежом следует просчитать все возможные расходы и воспользоваться советами которые учитывают местны

Зарплата в Португалии

Прежде чем говорить о расходах и вариантах, с помощью которых можно будет их сократить, предлагаем сначала разобраться на какой примерно бюджет может рассчитывать украинский трудовой мигрант. Украинец Александр Рымарчук рассказывает в интервью изданию "Волынские новости" о следующих цифрах:

Минимальная зарплата в Португалии будет составлять где-то около 600 евро.

Средняя составит около 1,2 тысячи евро.

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Также в Португалии работники могут рассчитывать на премии и бонусы. Ведь в стране обычно работодатели выплачивают еще одну дополнительную минимальную зарплату перед Рождеством и перед тем, как рабочий пойдет в отпуск. Таким образом, за год работники в Португалии могут получить 14 зарплат в год, вместо 12.

Как устроиться на работу в Португалии

Вариант первый : согласно законодательству Португалии, иностранец может получить только обещание контракта. То есть документ, который свидетельствует о том, что после получения резиденции тебя возьмут на работу. Однако подобный процесс может занять достаточно длительное время, поэтому нужно это учитывать.

: согласно законодательству Португалии, иностранец может получить только обещание контракта. То есть документ, который свидетельствует о том, что после получения резиденции тебя возьмут на работу. Однако подобный процесс может занять достаточно длительное время, поэтому нужно это учитывать. Второй вариант: трудовой иммигрант может найти простую работу в сфере обслуживания или туризма, заключить договор и начать платить налоги государству. Как мы уже отметили, минимальная зарплата в стране составляет около 600 евро. Как только у заробитчанина заканчивается туристическая виза, можно подавать заявку на получение резиденции в SEF (Иммиграционная служба), предварительно собрав необходимые документы.

Жилье

Конечно, в первую очередь, о чем переживают заробитчани – жилье на время пребывания за границей.

Если вам не удалось найти работу сразу с жильем, тогда стоит воспользоваться услугами агентства и риелтора. Такой способ поиска жилья в стране является довольно распространенным, однако конечно, следует помнить, что от города и района цена за ренту будет различаться.

Поиск жилья через группы в интернете, где объединяются украинцы, чтобы спросить совет, или попросить помощи у своих земляков. Достаточно популярна группа в фейсбуке под названием "Украинцы Португалии".

Приблизительным ценам на жилье делится еще один украинец Богдан в интервью ICTV. По словам мигранта за один месяц в Португалии придется заплат:

Комната в общежитии будет стоить арендаторам 400 – 450 евро.

будет стоить арендаторам 400 – 450 евро. Квартира у арендатора будет забирать от 600 евро с месячного бюджета.

Коммунальные платежи

Коммунальные платежи напрямую зависят от площади недвижимости. Например, для квартиры площадью 40 квадратных метров ежемесячные счета за коммунальные платежи составят в среднем около 70 евро. Счет за воду в среднем составит от 10 до 15 евро, за электричество придется заплатить около 20 евро (по словам эмигрантки Виктории Рябенко для сайта 34travel).

Телефон и интернет

Сегодня в Португалии наиболее популярны такие телекоммуникационных компании, как:

Vodafone,

MEO,

NOS.

Обычно все услуги продаются пакетом: домашний интернет, телевидение и мобильную связь. Домашний интернет обойдется примерно от 20 – 36 евро в месяц. В среднем минута разговора потребителю мобильных услуг будет стоить около 0,13 евро, а сим-карту можно будет приобрести, потратив около 10 евро (данные собрал сайт homesoverseas).

Питание

Корпоративные обеды. В Португалии достаточно много фирм, которые бесплатно предоставляют обеды своим работникам, или же еще достаточно распространена практика когда работодатели дают дополнительные 6 – 10 евро своему персоналу, чтобы они могли сходить на обед.

Стоит отметить, что за подобную цену можно вполне неплохо перекусить во время обеда. Так в среднем за чек от 6 евро можно получить суп, салат, гарнир, мясо или рыба, кофе и десерт.

Уличная еда. Также в стране достаточно популярна еда на улице. Так, сардина, или тунец на гриле обойдутся в около 4 – 5 евро, а к примеру, горячая булочка с начинкой станет любителю фастфуда в около 1,5 евро.

Готовить самому. Ну конечно, вы всегда можете сэкономить немного денег, взяв с собой обед, который приготовили дома. Самыми популярными супермаркетами в Португалии является Pingo Doсe и LIDL. К наиболее распространенным сетевых супермаркетов относятся еще:

Alisuper,

Continente Bom Dia,

Mini Preço.

Как правило, такие супермаркеты, работают до 19:00 – 21:00, в зависимости от места расположения и размера магазина. Также, в Португалии много супермаркетов имеют собственные интернет-магазины, а зарегистрировавшись на сайте магазина, можно заказать еду.

Безусловно, не стоит забывать и о фермерские рынки, которые открыты только в определенные дни, ведь там всегда можно купить свежие продукты непосредственно от производителя. Вот несколько недостаточно популярных рынков Лиссабона, что достойны внимания:

Time Out Market

Feira do Relógio

Mercado de Campo de Ourique

Mercado Biológico do Príncipe Real

Mercado dos Produtos e Produtores Portugueses

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Транспорт

Общественный транспорт

Полезным дополнением для иностранцев, чтобы узнать расписание транспорта – Moovit. Использование приложения значительно упростит процесс передвижения по стране.

Метро . В Порту и Лиссабоне есть метро, ​​будет стоить в среднем от 1,20 евро. Стоит отметить, что цена будет меняться в зависимости от зон. Чем дальше ехать, тем дороже.

. В Порту и Лиссабоне есть метро, ​​будет стоить в среднем от 1,20 евро. Стоит отметить, что цена будет меняться в зависимости от зон. Чем дальше ехать, тем дороже. Автобусы . Наибольшей популярностью пользуются автобусы, так как именно они связывают периферию с центром города. В Порту проезд стоит около 1,95 евро без карты, а в Лиссабоне около 3 евро. Цены достаточно высокие, поэтому обязательно нужно покупать карту, пополнять ее и расплачиваться в транспорте. Так удастся прилично сэкономить.

. Наибольшей популярностью пользуются автобусы, так как именно они связывают периферию с центром города. В Порту проезд стоит около 1,95 евро без карты, а в Лиссабоне около 3 евро. Цены достаточно высокие, поэтому обязательно нужно покупать карту, пополнять ее и расплачиваться в транспорте. Так удастся прилично сэкономить. Поезда и электрички. Еще один способ передвижения Португалией – поезда и электрички. Для молодежи до 26 лет действует специальный тариф: на билеты скидка 20% (по словам эмигрантки Виктории Рябенко для сайта 34travel).

Скидки! Стоит отметить, что в Португалии действует приятная система скидок. К примеру, если с вами путешествует ребенок или вам от 21 до 25 лет – вы в любом случае платите меньше. Система скидок распространяется на людей старше 65 лет. Также, можно приобрести месячный проездной билет. Некий аналог нашей карточки местного жителя по типу "Карта киевлянина", "Карта Тернополя", "Карта винничанина" и тому подобное. Поэтому не бойтесь лишний раз уточнять за скидки, что бы не переплачивайте лишнего.

Медицина

Стоит начать с того, что в Португалии есть государственная и частная медицинские страховки. В месяц это получается примерно в 50 – 70 евро. Если несчастный случай происходит на работе, то страховку оплачивает работодатель, человека везут сразу в частную больницу, а не в государственную.

Важно! Купить многие лекарства можно только по рецепту врача. Частные больницы потребуют обычного визит приличную сумму, поэтому лучше иметь медицинскую страховку.

Советы как эффективно вести бюджет в Португалии

Тщательно подбирайте жилье: в зависимости региона страны, города и непосредственно самого района стоимость может отличаться. Выбирая жилье, учитывайте еще и расходы на содержание дома. Не экономьте на медицинской страховке, ведь в результате несчастного случая придется заплатить немало. Покупайте свой продуктовая корзина в сетевых магазинах, а одежда в аутлетах, как, к примеру, Outlet Plaza. Готовьте дома – это значительно сэкономит ваши расходы на перекусы. Если вы часто передвигаетесь на общественном транспорте, то обязательно приобретите месячный билет, который поможет вам экономить на дороге каждый день.

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