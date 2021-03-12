Как сэкономить заробитчанам в Португалии: действенные советы
Более высокие зарплаты, чем в Украине, стабильная экономика и умеренные цены в Португалии привлекают многих украинских заробитчан. Однако, чтобы разобраться, как можно сэкономить за рубежом следует просчитать все возможные расходы и воспользоваться советами которые учитывают местны
Источник:24 канал
Зарплата в Португалии
Прежде чем говорить о расходах и вариантах, с помощью которых можно будет их сократить, предлагаем сначала разобраться на какой примерно бюджет может рассчитывать украинский трудовой мигрант. Украинец Александр Рымарчук рассказывает в интервью изданию "Волынские новости" о следующих цифрах:
- Минимальная зарплата в Португалии будет составлять где-то около 600 евро.
- Средняя составит около 1,2 тысячи евро.
Также в Португалии работники могут рассчитывать на премии и бонусы. Ведь в стране обычно работодатели выплачивают еще одну дополнительную минимальную зарплату перед Рождеством и перед тем, как рабочий пойдет в отпуск. Таким образом, за год работники в Португалии могут получить 14 зарплат в год, вместо 12.
Как устроиться на работу в Португалии
- Вариант первый: согласно законодательству Португалии, иностранец может получить только обещание контракта. То есть документ, который свидетельствует о том, что после получения резиденции тебя возьмут на работу. Однако подобный процесс может занять достаточно длительное время, поэтому нужно это учитывать.
- Второй вариант: трудовой иммигрант может найти простую работу в сфере обслуживания или туризма, заключить договор и начать платить налоги государству. Как мы уже отметили, минимальная зарплата в стране составляет около 600 евро. Как только у заробитчанина заканчивается туристическая виза, можно подавать заявку на получение резиденции в SEF (Иммиграционная служба), предварительно собрав необходимые документы.
Жилье
- Конечно, в первую очередь, о чем переживают заробитчани – жилье на время пребывания за границей.
- Если вам не удалось найти работу сразу с жильем, тогда стоит воспользоваться услугами агентства и риелтора. Такой способ поиска жилья в стране является довольно распространенным, однако конечно, следует помнить, что от города и района цена за ренту будет различаться.
- Поиск жилья через группы в интернете, где объединяются украинцы, чтобы спросить совет, или попросить помощи у своих земляков. Достаточно популярна группа в фейсбуке под названием "Украинцы Португалии".
Приблизительным ценам на жилье делится еще один украинец Богдан в интервью ICTV. По словам мигранта за один месяц в Португалии придется заплат:
- Комната в общежитии будет стоить арендаторам 400 – 450 евро.
- Квартира у арендатора будет забирать от 600 евро с месячного бюджета.
Коммунальные платежи
Коммунальные платежи напрямую зависят от площади недвижимости. Например, для квартиры площадью 40 квадратных метров ежемесячные счета за коммунальные платежи составят в среднем около 70 евро. Счет за воду в среднем составит от 10 до 15 евро, за электричество придется заплатить около 20 евро (по словам эмигрантки Виктории Рябенко для сайта 34travel).
Телефон и интернет
Сегодня в Португалии наиболее популярны такие телекоммуникационных компании, как:
- Vodafone,
- MEO,
- NOS.
Обычно все услуги продаются пакетом: домашний интернет, телевидение и мобильную связь. Домашний интернет обойдется примерно от 20 – 36 евро в месяц. В среднем минута разговора потребителю мобильных услуг будет стоить около 0,13 евро, а сим-карту можно будет приобрести, потратив около 10 евро (данные собрал сайт homesoverseas).
Питание
Корпоративные обеды. В Португалии достаточно много фирм, которые бесплатно предоставляют обеды своим работникам, или же еще достаточно распространена практика когда работодатели дают дополнительные 6 – 10 евро своему персоналу, чтобы они могли сходить на обед.
Уличная еда. Также в стране достаточно популярна еда на улице. Так, сардина, или тунец на гриле обойдутся в около 4 – 5 евро, а к примеру, горячая булочка с начинкой станет любителю фастфуда в около 1,5 евро.
Готовить самому. Ну конечно, вы всегда можете сэкономить немного денег, взяв с собой обед, который приготовили дома. Самыми популярными супермаркетами в Португалии является Pingo Doсe и LIDL. К наиболее распространенным сетевых супермаркетов относятся еще:
- Alisuper,
- Continente Bom Dia,
- Mini Preço.
Как правило, такие супермаркеты, работают до 19:00 – 21:00, в зависимости от места расположения и размера магазина. Также, в Португалии много супермаркетов имеют собственные интернет-магазины, а зарегистрировавшись на сайте магазина, можно заказать еду.
Безусловно, не стоит забывать и о фермерские рынки, которые открыты только в определенные дни, ведь там всегда можно купить свежие продукты непосредственно от производителя. Вот несколько недостаточно популярных рынков Лиссабона, что достойны внимания:
- Time Out Market
- Feira do Relógio
- Mercado de Campo de Ourique
- Mercado Biológico do Príncipe Real
- Mercado dos Produtos e Produtores Portugueses
Читайте также Как сэкономить в Германии заробитчанам: полезные советы
Транспорт
Общественный транспорт
Полезным дополнением для иностранцев, чтобы узнать расписание транспорта – Moovit. Использование приложения значительно упростит процесс передвижения по стране.
- Метро. В Порту и Лиссабоне есть метро, будет стоить в среднем от 1,20 евро. Стоит отметить, что цена будет меняться в зависимости от зон. Чем дальше ехать, тем дороже.
- Автобусы. Наибольшей популярностью пользуются автобусы, так как именно они связывают периферию с центром города. В Порту проезд стоит около 1,95 евро без карты, а в Лиссабоне около 3 евро. Цены достаточно высокие, поэтому обязательно нужно покупать карту, пополнять ее и расплачиваться в транспорте. Так удастся прилично сэкономить.
- Поезда и электрички. Еще один способ передвижения Португалией – поезда и электрички. Для молодежи до 26 лет действует специальный тариф: на билеты скидка 20% (по словам эмигрантки Виктории Рябенко для сайта 34travel).
Медицина
Стоит начать с того, что в Португалии есть государственная и частная медицинские страховки. В месяц это получается примерно в 50 – 70 евро. Если несчастный случай происходит на работе, то страховку оплачивает работодатель, человека везут сразу в частную больницу, а не в государственную.
Советы как эффективно вести бюджет в Португалии
- Тщательно подбирайте жилье: в зависимости региона страны, города и непосредственно самого района стоимость может отличаться.
- Выбирая жилье, учитывайте еще и расходы на содержание дома.
- Не экономьте на медицинской страховке, ведь в результате несчастного случая придется заплатить немало.
- Покупайте свой продуктовая корзина в сетевых магазинах, а одежда в аутлетах, как, к примеру, Outlet Plaza.
- Готовьте дома – это значительно сэкономит ваши расходы на перекусы.
- Если вы часто передвигаетесь на общественном транспорте, то обязательно приобретите месячный билет, который поможет вам экономить на дороге каждый день.
Поделиться новостью