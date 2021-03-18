Как сэкономить на топливе: 7 действенных лайфхаков
Цены на топливо постоянно растут и вопрос удешевления поездки автомобилем становится все более актуальным. Как можно сэкономить водителям на топливе, читайте дальше на Экономика 24.
Источник:carbazar
1. Состояние автомобиля
- Педаль газа. Старайтесь во время вождения, не давить резко на педаль газа своего автомобиля. Ведь каждый раз, когда вы это делаете, расход топлива увеличивается в десятки раз.
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- Обороты двигателя. Важно следите за тем, чтобы обороты двигателя не превышали 2 тысяч оборотов в минуту. Также стоит помнить, что если двигатель изношенный, то расход топлива может увеличиться до 20%.
- Давление в шинах. Время от времени проверяйте давление в шинах вашего автомобиля. Если он во всех четырех шинах снизится всего на 0,1 атмосферы, то расход топлива увеличится на 2 – 3%.
- Воздушный фильтр. Если фильтр загрязнен, то вы рискуете тратить до 10% топлива впустую.
2. Приборы в автомобиле
Опытный водитель знает, что включенный кондиционер в машине тратит на 15% больше топлива, а обогреве заднего стекла на 5%. Также помните, что на ближний свет тратятся лишние 100 граммов бензина на 100 километров. Именно поэтому старайтесь включать чем меньше приборов, чтобы не тратили топливо впустую.
3. Погодные условия
- Езда в сильный дождь увеличит расход топлива на 15%.
- Нет необходимости в том, чтобы зимой прогревать двигатель дольше 3 – 5 минуты. Когда стрелка, которая показывает температуру сдвинулось с места – это уже является сигналом к тому, что вы можете ехать. Поскольку, во время долгого прогрева ваше топливо просто будет сгорать без надобности.
4. Открытые окна
По возможности старайтесь не открывать окна в салоне во время езды, ведь это создает завихрения воздуха, которые увеличивает сопротивление движению машины. Расход топлива увеличивается на около 1,5%.
5. Не перегружайте автомобиль
Перегружен автомобиль может тратить на 10% – 15% больше топлива. Поэтому старайтесь не перегружать свою машину. Вы можете убрать лишние предметы из багажника, или снять багажник с крыши, если он там есть.
6. "Экономный режим"
Не забывайте пользоваться экономным режимом при движении на максимальной передаче с минимальной скоростью. Кроме этого, в случае, если в вашей машине предусмотрен экономный или зимний режим старайтесь следить, чтобы он был включен, ведь благодаря плавной езде с равномерной скоростью вы сможете уменьшить использование топлива до 30%.
7. Избегайте пробок
Старайтесь по максимуму избегать пробок. Однако, если вы уже и попали в нее, то заглушите мотор своего автомобиля, если ожидаете больше, чем минуту. Один час в пробке по расходу бензина приравнивается к поездке в 60 километров по трассе со скоростью от 80 до 90 километров в час.
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