Цены на топливо постоянно растут и вопрос удешевления поездки автомобилем становится все более актуальным. Как можно сэкономить водителям на топливе, читайте дальше на Экономика 24.

1. Состояние автомобиля

Педаль газа. Старайтесь во время вождения, не давить резко на педаль газа своего автомобиля. Ведь каждый раз, когда вы это делаете, расход топлива увеличивается в десятки раз.

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Обороты двигателя . Важно следите за тем, чтобы обороты двигателя не превышали 2 тысяч оборотов в минуту. Также стоит помнить, что если двигатель изношенный, то расход топлива может увеличиться до 20%.

. Важно следите за тем, чтобы обороты двигателя не превышали 2 тысяч оборотов в минуту. Также стоит помнить, что если двигатель изношенный, то расход топлива может увеличиться до 20%. Давление в шинах . Время от времени проверяйте давление в шинах вашего автомобиля. Если он во всех четырех шинах снизится всего на 0,1 атмосферы, то расход топлива увеличится на 2 – 3%.

. Время от времени проверяйте давление в шинах вашего автомобиля. Если он во всех четырех шинах снизится всего на 0,1 атмосферы, то расход топлива увеличится на 2 – 3%. Воздушный фильтр. Если фильтр загрязнен, то вы рискуете тратить до 10% топлива впустую.

2. Приборы в автомобиле

Опытный водитель знает, что включенный кондиционер в машине тратит на 15% больше топлива, а обогреве заднего стекла на 5%. Также помните, что на ближний свет тратятся лишние 100 граммов бензина на 100 километров. Именно поэтому старайтесь включать чем меньше приборов, чтобы не тратили топливо впустую.

3. Погодные условия

Езда в сильный дождь увеличит расход топлива на 15%.

Нет необходимости в том, чтобы зимой прогревать двигатель дольше 3 – 5 минуты. Когда стрелка, которая показывает температуру сдвинулось с места – это уже является сигналом к тому, что вы можете ехать. Поскольку, во время долгого прогрева ваше топливо просто будет сгорать без надобности.

4. Открытые окна

По возможности старайтесь не открывать окна в салоне во время езды, ведь это создает завихрения воздуха, которые увеличивает сопротивление движению машины. Расход топлива увеличивается на около 1,5%.

5. Не перегружайте автомобиль

Перегружен автомобиль может тратить на 10% – 15% больше топлива. Поэтому старайтесь не перегружать свою машину. Вы можете убрать лишние предметы из багажника, или снять багажник с крыши, если он там есть.

6. "Экономный режим"

Не забывайте пользоваться экономным режимом при движении на максимальной передаче с минимальной скоростью. Кроме этого, в случае, если в вашей машине предусмотрен экономный или зимний режим старайтесь следить, чтобы он был включен, ведь благодаря плавной езде с равномерной скоростью вы сможете уменьшить использование топлива до 30%.

7. Избегайте пробок

Старайтесь по максимуму избегать пробок. Однако, если вы уже и попали в нее, то заглушите мотор своего автомобиля, если ожидаете больше, чем минуту. Один час в пробке по расходу бензина приравнивается к поездке в 60 километров по трассе со скоростью от 80 до 90 километров в час.

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