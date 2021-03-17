Покупка квартиры, как и ремонт – требует временами больших капиталовложений. На каких аспектах ремонта реально сэкономить и как уложиться в минимальный бюджет, читайте на Экономика 24.

На чем возможно сэкономить

Строительные материалы

Эксперты советуют отдавать предпочтение, во время выбора строительных материалов их качеству, а не бренду. Конечно, обычно качественные материалы стоят мало, однако, если предварительно промониторить рынок и подыскать аналоги, или проверить наличие скидок и системы лояльности в магазине, а также соблюсти несколько советов о которых пойдет речь далее, то сэкономить вполне реально.

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Как сэкономить на строительных материалах

Не покупайте много. Квалифицированные мастера всегда знают как снизить расходы строительных материалов до минимума, а значит вам не придется покупать лишнее.

Выбирайте средний сегмент материала. Если дорогой сегмент материалов для ремонта вам не по карману, то стоит рассмотреть их аналоги в среднем.

Выбирайте акционный строительный материал. Обычно, летом строительный материал будет стоить дороже, зимой – наоборот. Также не стоит забывать об акциях и сезонных скидках.

Пол

Если хотите сэкономить на полу, то можете вместо паркета или доски, отдать предпочтение ковровому покрытию, или линолеуму.

Если ваш старый паркет в общем в достаточно хорошем состоянии, то поциклировав его удастся немало сэкономить.

Еще один способ сэкономить на полу – под шкафами, кухней, ванной класть дешевый вариант плитки той же толщины, что и дорогой.

Также довольно неплохо возможно сэкономить, если комбинировать мозаику из дорогой и дешевой плитки.

Обработка стен

Во время ремонта избегайте криволинейных форм обработки, хотя и стена будет выглядеть эксклюзивно, на это уйдет больше времени и стоить будет немало.

Неровности стен лучше скрывают ваниловые обои и декоративная штукатурка.

Еще одним способом спасти неровную стену возможно, использовав качественный и дешевый материал для шпаклевания – гипсовую шпатлевку её дорогого оппонента – акриловую.

Обои для окрашивания – дорогой, но экономный вариант отделки стены, аднако это инвестиция в будущее. Такие обои шире и длиннее, чем другие, не требуют переклейки при ремонте, а лишь обновление краской. К тому же менять так интерьер будет под силу не менее 10 раз.

Замиксируйте дорогие и дешевые обои. К примеру, вы можете поклеить только на одну стену дорогие обои, акцентировав на ней, а на других стенах – дешевые.

Утепление балкона

Застеклить окна балкона.

Обшейте середину балкона вагонкой или даже панелями МДФ.

Достаточно креативного вида ваш балкон может получить, если вы покрасите стену без штукатурки. Во-первых, вы сэкономите, а, во-вторых, получите балкон в стиле лофт.

На чем не стоит экономить

Чтобы в конечном итоге не переплатить за свою скупость и безумное желание сэкономить, предлагаем ознакомиться с перечнем моментов на который не стоит экономить.

Квалифицированные рабочие. От квалифицированной команды мастеров зависит не только скорость и качество вашего ремонта, но и то удастся ли вам сэкономить на материалах. Ведь, не опытным мастерам будет трудно вам посоветовать какие-то дешевые аналоги, или рассчитать расходы строительных материалов до минимума. На инженерном оборудовании. Отопления, водоотвод, газопровод, сантехника и электропроводка – оборудование, на котором не экономят. От них зависит не только долговечность ремонта, но и насколько квартира безопасна для жизни. На качестве материалов. Стоит помнить, что не на всех материалах возможно и нужно экономить. Поэтому лучше, во время ремонта, советоваться с профессионалами. На плане ремонта и времени. Сначала желательно составить строительный план действий, их последовательность и подробную смету. Для того чтобы представлять, какого объема работа вас ждет, сколько времени квартира будет находиться в состоянии хаоса и как создать в ней уютный интерьер.