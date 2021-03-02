Настоящий путешественник знает, что путешествовать можно дешево и интересно, при этом не выходя за пределы своего стандартного месячного бюджета. Как путешествовать экономно — далее в материале Экономика 24.

Транспорт

Одной из главных составляющих любого путешествия это процесс выбора каким именно способом вы доберетесь до желаемого пункта назначения. Однако, существует сейчас столько способов и средств передвижения, что не опытный путешествиник сразу теряется в разнообразии вариантов, не зная какой выбрать.

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Путешествия самолетом

Самый распространенный и быстрый способ отправиться в путешествие – приобрести билеты на самолет. После того как из Украины начали летать лоукосты, путешествовать стало еще дешевле. Ведь если поймать дешевые билеты, то через несколько часов вполне возможно оказаться в самом сердце Европы всего за несколько евро.

В Украине можно воспользоваться услугами таких лоукост компаний, как:

Также действенными способами сбережения денег, при покупке билета на самолет, могут стать:

определенное время и дни недели,

сайты со скидками,

билет в обе стороны,

чартерные рейсы,

способ OpenJaw.

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Автостоп

В Европе и большинстве стран мира достаточно распространенный способ путешествия с помощью автостопа. Таким образом путешественник не только имеет возможность ничего не потратить, доехав до пункта назначения, но и завести интересные новые знакомства по дороге. Стоит добавить, что путешествия автостопом набирают большую популярность и в Украине в последние годы. Поэтому не обязательно ехать за границу, ведь и наш родной край достаточно живописен.

Жест которым путешественник дает сигнал водителям, что путешествует автостопом / Unsplash

Путешествие на велосипеде

Велосипед, как транспорт передвижения, все больше набирает популярность среди способов путешествия, ведь это не только способ путешествовать бесплатно и экологически, но и возможность рассмотреть чарующие пейзажи вокруг. Вдохновением путешествовать именно таким образом может стать пример Йонаса Дейхманна, который решил пересечь экватор на велосипеде. Так, мужчина делится со своими подписчиками в социальной сети инстаграм фото и видео отчетом как продвигается его путешествие. Недавно Йонас посетил Украину в рамках своего челленджа.

Жилье

Если с тем, как дешево доехать до желаемого пункта назначения, мы разобрались, то следующим вопросом, требующим неотложного решения — где жить. Поэтому предлагаем несколько вариантов, как сэкономить на этом моменте.

Сайты для бронирования жилья

В эру интернета наиболее удобным способом бронирования жилья являются интернет-сайты, с помощью системы лояльности которых возможно немало сэкономить. К тому же на таком сайте как Booking.com пользователь сможет сразу выбирать между хостелом, апартаментами и отелем, забронировав жилье, учитывая сразу ряд важных пунктов.

Наиболее популярные сайты для бронирования жилья

Какие бонусы могут предложить сайты для бронирования жилья

Низкая цена для постоянных пользователей . Один из самых популярных таких сайтов Booking.com был основан более 20 лет назад, однако наибольшую популярность среди украинцев он набрал в последние годы. Зарегистрировавшись на нем, пользователь получает определенный статус, который будет изменяться в зависимости от того, насколько он активный путешественник. Чем выше статус пользователя – тем большую скидку будет предлагать сайт.

. Один из самых популярных таких сайтов Booking.com был основан более 20 лет назад, однако наибольшую популярность среди украинцев он набрал в последние годы. Зарегистрировавшись на нем, пользователь получает определенный статус, который будет изменяться в зависимости от того, насколько он активный путешественник. Чем выше статус пользователя – тем большую скидку будет предлагать сайт. Бесплатная ночь . Интернет-ресурс Hotels.com, на котором пользователь может забронировать отель, предлагает своим пользователям такую выгодную опцию, как бесплатная ночь в гостинице при условии, что он бронирует более 10 суток в одном месте. Стоит добавить, что Hotels.com содержит примерно 90 локализованных сайтов под ту или иную страну на более чем 40 языках.

. Интернет-ресурс Hotels.com, на котором пользователь может забронировать отель, предлагает своим пользователям такую выгодную опцию, как бесплатная ночь в гостинице при условии, что он бронирует более 10 суток в одном месте. Стоит добавить, что Hotels.com содержит примерно 90 локализованных сайтов под ту или иную страну на более чем 40 языках. Выгодные условия не только для жилья . С помощью такого сайта, как Momondo пользователь может не только забронировать по выгодной цене жилье, но и с помощью ресурса найти выгодные предложения по аренде машины, или авиабилетов. Еще одним плюсом в пользу Momondo является то, что он позволяет прогнозировать колебания цен и получать сообщения об их изменении.

. С помощью такого сайта, как Momondo пользователь может не только забронировать по выгодной цене жилье, но и с помощью ресурса найти выгодные предложения по аренде машины, или авиабилетов. Еще одним плюсом в пользу Momondo является то, что он позволяет прогнозировать колебания цен и получать сообщения об их изменении. Купон на скидку. На сайте Airbnb, где путешественник может забронировать апартаменты, достаточно часто действует система так называемых купонов на скидку при первой регистрации. Пользователям сайта могут приходить своеобразные ссылки-скидки, например на 20%, за которой может зарегистрироваться его друг. С помощью такой системы лояльности в выигрыше оказываются все. Ведь скидку получит не только тот, кто зарегистрируется по ссылке, но и тот кто ею поделится. Такой своеобразный кэшбэк вернется вам в виде денежной скидки на следующее бронирование любого жилья на сайте.

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Хостел, или палаточный городок

Еще одним бюджетным способом жить в путешествиях – отдавать предпочтение хостелам, или палаточным городкам. Сейчас можно найти довольно много атмосферных вариантов хостелов в самом сердце города по весьма умеренной цене. К тому же у большинства хостелов имеется еще и кухня, и посуда, и возможно сэкономить еще и на питании.

Палаточные городки ничем не хуже хостелов. Так во многих имеются пункты подзарядки гаджетов, душевые кабины, зоны отдыха. А приятным бонусом может стать свежий воздух и невероятные виды с которыми вы будете засыпать и просыпаться.

Каучсерфинг

Если вариант остановиться в гостинице для вас все же дорогой, а идея с хостелом, или палаточным городком не привлекает, то стоит воспользоваться Каучсерфингом. Каучсерфинг — всемирная сеть гостеприимства, участники которой бесплатно принимают у себя гостей со всего мира. Цель такого обмена — культурный опыт и общение. В качестве бонуса, воспользовавшись таким способом жилья, вы еще и сможете узнать у местных жителей больше о стране которую решили посетить.

Каучсерфинг — это способ не только сэкономить на жилье во время путешествия, но и возможность завести новые интересные знакомства / Unsplash

Ночные переезды

Если у вас впереди достаточно длинная дорога переезда в другой город или страну, то вы всегда можете приобрести билеты на ночной рейс. Таким образом вам удастся одним выстрелом убить двух зайцев. Поскольку, вы бы и так потратили деньги на дорогу, однако вместе с этим можете сэкономить на ночлеге.

Еда

Еда для местных

Перед тем как ехать в путешествие конечно можно составить список из культовых ресторанов и кафе, однако можете довериться случаю и ходить в места где любят питаться местные жители. В большинстве подобных заведений зачастую действуют "счастливые часы", или же бизнес-ланч. Таким образом вы не только будете иметь возможность попробовать что-то действительно национальное, но и почувствуете себя на мгновение местным жителем.

Готовить самому

Банальным, но достаточно действенным способ сэкономить средства на еде – готовить самому в путешествиях. Если выбрать вариант хостела, или апартаментов, то у вас будет прекрасная возможность воспользоваться этим способом. К тому же, всегда можно сходить на местный рынок за продуктами вместо супермаркета, таким образом не только сэкономить лишнюю копейку, но и проникнуться атмосферой нового города и почувствовать его колорит.

Экскурсии

Бесплатный гид

Бесплатные экскурсии Free Walking Tours можно найти практически в любом городе. Их проводят местные энтузиасты – иногда только строго бесплатно, а иногда за добровольные чаевые. Поэтому это отличный способ узнать больше о городе в который приехали не только бесплатно, но и в новом, необычном для себя формате.

Однако, если это не комфортный для вас вариант, то можете скачать pdf-версию Lonely Planet, отличные аудио гиды, которые можно скачать на телефон, и приложения-путеводители – достаточно часто являются бесплатными.

Экскурсия с бесплатным гидом Free Walking Tours может быть ничем не хуже коммерческой / Unsplash

Система лояльности в музеях

В довольно многих музеях мира существуют так называемые бесплатные дни, или же скидки для туристов из некоторых конкретных стран или для студентов. Поэтому, предварительно вам только стоит зайти на официальный сайт нужного музея и узнать всю информацию.

Часть перечня мест с днями бесплатного входа

Лувр, Париж

Британский музей, Лондон

Ватикан, Рим

Музеи Флоренции и Тосканы

MoMA, Нью-Йорк

Национальная галерея искусства, Вашингтон

Национальный музей Китая, Пекин

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