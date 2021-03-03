Ввиду того, что уровень жизни в соседней Польше намного выше, чем в Украине, украинцы, путешествуя в туристических, или рабочих целях, могут столкнуться с трудным финансовым положением. Помочь сэкономить и не потратить лишнего может ряд действенных, а главное работающих способов экономии.

1. Покупайте в дискаунтах

Поляки любят дискаунты, ведь в этих магазинах, как правило, можно скупиться дешевле всего. Кроме того, магазины такого формата всегда находятся вблизи, поэтому не нужно беспокоиться о том, как туда доехать.

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Что такое дискаунт Дискаунт – происходит от английского слова d iscount, что означает магазин низких цен. Ведущий принцип работы таких магазинов заключается в том, чтобы предоставить покупателю товары с минимальной наценкой путем все целой экономии на издержках.

Самые популярные дискаунты в Польше

Biedronka

Lidl

Netto

Aldi

Однако, идя в магазин такого формата нужно быть готовым, что желающих приобрести товар со скидкой будет немало. Среди гипермаркетов, один из самых недорогих – Auchan.

2. Собирайте бонусы при покупках

Гипермаркет Auchan . Еще один лайфхак со сбережениями в Польше – собирать карты "Moja Biedronka" или "Skarbonka", которые действуют в выше упомянутом гипермаркете Auchan. Так, с помощью подобных карточек, покупатель может участвовать в различных акциях и обменивать накопленные бонусы на скидки или конкретные продукты.

. Еще один лайфхак со сбережениями в Польше – собирать карты "Moja Biedronka" или "Skarbonka", которые действуют в выше упомянутом гипермаркете Auchan. Так, с помощью подобных карточек, покупатель может участвовать в различных акциях и обменивать накопленные бонусы на скидки или конкретные продукты. Гипермаркет Lidl – недавно запустил мобильное приложение с помощью которого его пользователи могут рассчитывать на особые специальные цены. Стоит отметить, что приложение является абсолютно бесплатным и установить его может любой желающий.

3. Изучайте язык бесплатно

Если вы оказались в Польше, однако не владеете польским языком на высоком уровне, то не спешите тратить деньги на репетиторов, или дорогие курсы. Стоит сначала попробовать бесплатную платформу www.polskijazyk.pl, с помощью которой вы сможете поднять уровень польского. Еще один бесплатный способ улучшить свои навыки иностранного языка – приложение Duolingo.

И конечно, следует помнить, что в любой стране местные жители всегда ценят, когда иностранцы стремятся изучить их язык и свободно общаться на нем. Поэтому такая хитрость, как хороший уровень польской речи, может вам помочь не только в повседневной жизни, но и при трудоустройстве, например.

4. Пользуйтесь Carpooling

Carpooling – совместное использование автомобиля с целью добраться на работу. Таким образом вы сможете немало сэкономить. Вам лишь стоит узнать, возможно, кто-то из ваших сотрудников живет поблизости. Поэтому вы можете с коллегами договориться и ездить на работу на одном автомобиле. Приятным бонусом такого способа сбережения может стать возможность завести новые знакомства.

5. Дешевые звонки в Украину

Выгодным мобильным предложением для украинцев будет сеть Play, в которой за цену около 25 злотых в месяц у пользователей будет около 1000 минут на звонки в Украину. Минуты будут действовать на такие мобильные операторы, как Kyivstar, Vodafone и Lifecell. Не стоит забывать и об опции VoIP – звонках с помощью сети интернет. Также неизменным помощником может стать Skype, Viber, Whatsapp и другие приложения для звонков.

6. Отдых не в сезон

Одним из эффективных способов сбережения во время путешествия в Польшу может стать поездка не в сезон. Так ваш отдых может получиться не только интересным, но и бюджетным. Если вы можете взять выходные в июне или сентябре, то в таком случае удастся сэкономить.

7. Карта большой семьи

Картой большой семьи может пользоваться не только местное население, но также иностранцы. Такая карта выдается семьям, в которых как минимум трое детей. Она дает право пользоваться различными скидками, например, в музеях, кино и других общественных центрах, а также на автозаправочных станциях. Узнать о других преимуществах такой карточки можно на официальном портале сайта.

8. Дешевые денежные переводы в Украину

Если вы достаточно часто пользуетесь услугами перевода средств из Польши и в саму страну с Украины, то наверняка знаете, что комиссия может забирать немалые средства. Достаточно неплохой альтернативой для украинцев могут быть денежные переводы с помощью EasySend.

Среди главных преимуществ такого способа перевода можно выделить следующие:

Первый перевод всегда бесплатный, а за каждые последующие будет взыскана комиссия в размере около 4,99 злотых независимо от суммы перевода. Деньги придут получателю в течение 10 минут. Проверка личности обязательно только при переводе суммы, превышающей 1000 евро.

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