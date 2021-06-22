Как сэкономить на обслуживании собственного авто: 5 секретов

Быть владельцем авто – удовольствие не из дешевых, а все потому, что обслуживание время от времени опустошать ваш кошелек. Поэтому, мы собрали 5 секретов, как экономить, если вы владелец автотранспорта.

Парковка авто

Самый дешевый вариант – припарковать автомобиль под открытым небом, однако он далеко не самый безопасный по многим причинам. Во-первых, непогода может легко повредить автотранспорт, а это уже незапланированные дополнительные расходы. Во-вторых, если на парковке нет камер, то этим могут воспользоваться воры и украсть какую-то деталь, или же изувечить авто, что также приведет к лишним затратам.

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Именно поэтому, приобрести собственный гараж, или же оставлять авто на платной автостоянке будет достаточно рационально. Интересно, что Украина вторая в рейтинге сайта momondo.ua, как страна, где самая низкая стоимость двух часов парковки – 65 центов, или почти 18 гривен.

Страховой полис

Страховка конечно сэкономит ваши средства в случае ДТП или повреждения авто в случае непогоды, например. Однако и на полисе может также сэкономить, прибегнув к одному лайфхаку, о котором знают далеко не все.

Вы можете пройти процедуру регистрации авто в более сельской местности, а не в сервисном центре МВД большого города. Поскольку, автоцивилка (ОСАГО) в большом городе для вашего автотранспорта может стоить водителю чуть больше чем в 2 тысячи гривен для двигателя с объемом 1,6 литра, а в небольшом городке, где проживает не более 100 тысяч человек, цена может быть в 4 раза меньше.

Важно отметить, что такая маленькая хитрость никак не повлияет на выплаты в случае возникновения ДТП.

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Техосмотр авто

Если вы владелец нового авто, то обязаны первые года проходить техосмотр у официального дилера. Однако, стоит детально перед тем узнать конкретно какие услуги вы обязаны проходить именно там.

Такой нюанс вполне способен сэкономить вам лишнюю копейку, поскольку работники станции технического обслуживания (СТО) могут не рассказать об этом моменте. Возможно сэкономить и на стоимости деталей, ведь вы не обязаны покупать их именно в этом СТО. Поэтому, водитель может заказать их в интернете или приобрести там, где цена будет низкой.

Техосмотр авто / Фото: Pexels

Еще одним моментом, который поможет сэкономить – проверяйте правильность заполнения гарантии на выполненные работы. Так в случае чего у вас всегда будут гарантии и не придется платить больше.

Шины

Также вы можете сами заменить масло, залить омыватель и даже заменить воздушные фильтры с тормозными колодками. Если вы раньше этого никогда не делали, то можете попросить помощи у Google. Однако, не следует браться за сложные моменты такие, как: двигатель, ремень ГРМ.

Качественные шины не только важный элемент эксплуатации авто, но и залог вашей безопасности. В общем, не стоит экономить на этом моменте, однако можно приобрести шины в дочерней фирме бренда которому вы доверяете. В таком случае качество вашей покупки будет ничем не хуже, а вот цена заметно ниже. Также еще одним лайфхаком, к которому часто прибегают те, кто любит сэкономить – покупать зимнюю резину летом и наоборот.

Индекс нагрузки и размер

Важно обращать внимание не только на индекс нагрузки на покрышке, но и на размер и скорость. Также шины следует выбирать учитывая скорость при которой вы ездите.

Замена шин

Учитывая климат и погодные условия в Украине, замена резины с летней и зимней – необходимость. Однако, в больших городах СТО, конечно же, эта процедура будет стоить несколько дороже, чем за городом.

Стоимость горючего

Цены на топливо безумно растут, в последнее время, и если вы все же хотите немного сэкономить на расходах на топливо, то стоит рассмотреть вариант перехода на газ. Конечно, в первую очередь вам придется потратить не малую сумму на установку самой газовой установки, но если вы все время за рулем, то ее стоимость быстро окупится.

Для сравнения, стоимость бензина и дизеля, по данным Консалтинговой группы А-95, составляет от 27,92 гривны за литр до 31,38 гривны за литр. В то же время, как литр газа будет стоить 15,57 гривны.

Если вы все же хотите ездить на бензине или дизеле, то хорошей идеей будет узнать о системе лояльности на АЗС, где вы заправляете авто.

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Скупой – платит дважды

Следуя советам, о которых шла речь выше, стоит помнить, что не на всем возможно сэкономить. Ведь, зачастую, в погоне за желанием сэкономить мы можем потратить больше, чем того требовала ситуация. Именно поэтому мы хотим обратить внимание на несколько аспектов, на которых не стоит экономить.

Обращайте всегда внимание на качество жидкостей , которые заливаете в ваше авто. В частности, речь идет о дешевом масле и других технических жидкостях, поскольку именно от них будет непосредственно зависеть работа коробки передач, тормозных систем вашего авто и двигателя, который – сердце авто.

, которые заливаете в ваше авто. В частности, речь идет о дешевом масле и других технических жидкостях, поскольку именно от них будет непосредственно зависеть работа коробки передач, тормозных систем вашего авто и двигателя, который – сердце авто. Тормозные колодки – это ваша безопасность, поэтому следует доверять только проверенным производителям, так как это может стоить не только вашей жизни, но и ваших родных.