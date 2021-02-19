Экономия электроэнергии заключается в эффективном использовании энергоресурсов путем применения инновационных решений. Сейчас у многих в домах установлены бойлеры, электрокотлы и электроплиты, ведь греть воду, готовить еду или обогревать квартиру электричеством уже выгоднее чем газом. Однако это все равно слишком дорого, поэтому способы экономии на электроэнергии в материале Экономики 24.

1. Не забывайте выключать свет

Легкий и простой способ, который не нуждается в никаких расходах – выработать у себя привычку выключать свет каждый раз как выходите из комнаты. Казалось бы, что это достаточно элементарно, однако, многие из нас пренебрегают нему, а в это время счетчик наматывает очередной киловатт.

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2. Экономное освещение

Еще один из самых легких способов немного сэкономить – это заменить обычные лампы накопления на энергосберегающие. В последнее время, кроме наиболее распространенных люминесцентных с пониженным содержанием ртути появились еще и новые светодиодные. Их преимуществом является лучшая механическая порочность, долговечность и независимость от частых переключений. Среди минусов пока только их цена, однако если учесть, что они могут прослужить дольше, то она вполне оправдывает себя со временем.

3. Протирайте лампы

Еще один не сложный и действенный способ сэкономить только на одних осветительных лампах – не забывать протирать их от пыли. Пыль способна поглощать до 20% света, который излучает обычная бытовая лампа. Поэтому в следующий раз, когда у вас в комнате станет темно не спешите покупать новую лампу, возможно, ее следует лишь протереть от пыли.

4. Следуйте инструкциям на приборах

Не забывайте очищать электрический чайник от накипи, ведь твердые соли на его внутренних стенках создают большое термальное сопротивление, что в разы снижает эффективность работы нагревательного элемента и соответственно увеличивает его энергопотребление. Также не следует забывать размораживать холодильник, и вытирать пыль с теплообменника.

Стоит помнить, что если поставить холодильник рядом с источником тепла, то расход электроэнергии может возрасти в разы, поскольку прибор будет вынужден работать в форсированном режиме для поддержания установленной температуры.

5. Приобретите сберегательные приборы

Всем известно, что оставляя зарядное устройство в розетке мы платим лишние деньги, даже если в этот момент мы не заряжаем телефон или другой гаджет. Так все электрические приборы или зарядные устройства продолжают потреблять электроэнергию, даже если мы ими не пользуемся сейчас.

Именно поэтому, чтобы не переживать из-за невыключенного электрочайник, телевизора или микроволновки можно приобрести специальные электронные приборы с таймером. Так, к примеру, вы сможете установить такой таймер-розетку, предварительно задав нужные алгоритмы, на бойлер и он будет работать только в четко установленный промежуток времени, а в остальном не будет потреблять бесполезно вашу электроэнергию, опустошая кошелек.

6. Бытовая техника класса А

Эффективное использование энергии обозначается классами от А до G. Именно класс А имеет низкое энергосбережения. Сейчас большинство бытовых товаров имеют этикетку энергоэффективности EC. Стоит помнить, что энергосберегающие приборы потребляют гораздо меньше энергии. К тому же разница в потреблении электроэнергии иногда может достигать до 50% больше. Сегодня существуют приборы также класса А + и А ++, в которых энергосберегающие возможности еще больше.

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7. Умный счетчик

А вы знали, что в Украине тарифы в ночной промежуток времени (с 23:00 до 07:00) примерно в два раза ниже, чем днем. Именно поэтому стоит установить двух тарифный счетчик который не только поможет сэкономить средства на оплате за электроэнергию, но и снизить вероятность случаев аварийного обесточивания.

8. Новые технологии

В эру технологий в строительной индустрии существует такое понятие как умный дом. У технологии умного дома цель обеспечить ресурс обеспечения и безопасности с помощью высокотехнологичных автоматизированных технологий. Однако, если сейчас вы не можете позволить себе установить теологию целиком, то можете воспользоваться ее отдельными элементами.

Так, к примеру, вы сможете удаленно контролировать некоторые ваши электронные приборы и летом включать кондиционер перед непосредственно вашим приходом домой, или в холодное время года уменьшать температуру электро батареи, когда никого нет дома.

Также вы можете использовать в свою пользу естественный свет и ветер, установив солнечные батареи на доме, или же ветрогенерирующие установки.

9. Сделайте небольшой ремонт

С помощью небольшого ремонта возможно модернизировать собственное жилье, благодаря чему потребление электроэнергии уменьшится. Так, к примеру, светлые обои и покраска потолка в светлые цвета поможет отражать в помещении примерно до 80% солнечных лучей. Чем темнее цвет, тем меньше света они отражают, а следовательно вам понадобится больше электроэнергии для освещения помещения.

10. Установите теплоотражающие зеркала

Достаточно большое количество электроэнергии берут обогревательные приборы, которые мы используем в холодное время года. Поэтому можно установить у себя в доме тепло отражающие зеркала для батареи, которые помогут повысить температуру в помещении на несколько градусов. В результате, если у вас индивидуальное отопление, то вы сможете прикрутить поставку тепла, благодаря чему удастся сэкономить.

Сколько в среднем используют энергии различные бытовые приборы за месяц

кондиционер – 40 киловатт

холодильник и компьютер – 30 киловатт

посудомойка, телевизор, стиральная машинка – 20 киловатт

зарядное для гаджета – 10 киловатт

микроволновая печь – 6 киловатт

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