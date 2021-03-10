Стабильная экономика Германии привлекает большое количество украинских заробитчан. Однако, чтобы не потратить лишнего, стоит принять во внимание советы, которыми пользуются не только гости страны, но и сами немцы.

Жилье

Поиск квартиры обычно один из важнейших этапов после поиска работы. Легким способом сэкономить на жилье – найти работу, где работодатель обеспечивает сотрудников бесплатным жильем. Однако, если такую работу не удалось найти, то не стоит расстраиваться, ведь у вас еще есть несколько вариантов.

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Всем трудовым мигрантам следует помнить, что цены на жилье в крупных городах будут значительно выше, чем в маленьком селе, расположенном вблизи города. Но немецкие села достаточно отличаются от наших украинских, ведь там есть все для комфортного жилья: аптеки, супермаркет, прачечная, церковь и даже ресторан. Однако, прежде чем арендовать жилье, внимательно посчитайте сколько, вы будете вынуждены тратить на проезд до работы. Таким образом вы сможете выбрать наиболее выгодный вариант для себя. Еще одним важным источником расходов при аренде жилья станет процесс меблировка квартиры. Ведь в Германии является довольно распространенной практикой сдавать жилье без мебели, в отличие от Украины, где наличие кровати, шкафы и дивана считается нормой. Поэтому, взвешивая все "за" и "против" важно обратить внимание, кроме расходов на проезд еще на данный момент. В Германии арендаторы довольно тщательно выбирают себе жителей, поэтому уезжая в страну следует учесть этот момент и быть готовым, что поиски действительно хорошего и выгодного варианта может занять определенное время. Общая сумма платы за жилье в Германии будет состоять из двух частей: коммунальные платежи и собственно сама аренда жилья. Система схожа с нашей, поэтому у украинцев не вызовет удивления, или трудностей.

Как рассчитываются коммунальные платежи

Как мы уже отмечали, арендатор будет платить два платежа. Собственно за саму аренду жилья, то есть месячный платеж, которые будет называться "Kaltmiete" и предоплата за коммунальные услуги – "Nebenkosten".

Средняя стоимость платежки . Предоплата за коммунальные платежи в среднем будет составлять до 300 евро. Конечно нужно учитывать размеры жилья и месторасположение. Обычно в подобную платежку будут включены расходы на воду, страхование дома, использование электроэнергии в "общих" помещениях, вывоз мусора, налог на землю и тому подобное, а в отдельных случаях и плата за отопление.

. Предоплата за коммунальные платежи в среднем будет составлять до 300 евро. Конечно нужно учитывать размеры жилья и месторасположение. Обычно в подобную платежку будут включены расходы на воду, страхование дома, использование электроэнергии в "общих" помещениях, вывоз мусора, налог на землю и тому подобное, а в отдельных случаях и плата за отопление. Что не входит в платежку. В большинстве случаев в платежку не входит оплата электроэнергии, счет за использование городского телефона или домашнего интернета. Более того, арендодатели должны позаботиться об этом моменте самостоятельно и заранее и самостоятельно стать клиентом одного из местных поставщиков электроэнергии. Ведь иначе вас автоматически подсоединят к центральной сети и вы рискуете переплачивать ежемесячно на 30 – 50 евро больше. Аналогичная ситуация и со светом.

Цены на жилье

В среднем стоимость квартиры будет начинаться от 300 евро и может достигать 1 тысячи евро в месяц. Конечно на цену будет влиять множество факторов. Самым дешевым вариантом будет комната в окрестностях города Дюссельдорф, или Штутгарт.

В центральной части большого города стоимость квартиры может начинаться в среднем от 3 тысяч евро и достигать 5 тысяч евро. Тогда как в окрестностях того же большого города возможно найти квартиру в диапазоне около 2 тысяч евро за месяц.

Приблизительная стоимость жилья в расчете на одного человека за один месяц

Хостел на 8 человек, или так называемое койко-место – от 16 евро;

Хостел на 2 человека – около 47 евро;

Аренда квартиры – в среднем 610 евро;

Дом с несколькими комнатами – цена обычно начинается от 1,6 тысячи евро и может достигать даже 2,5 тысячи евро.

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Какие документы нужны для аренды жилья

Обычно, при аренде жилья, арендодатель обратит внимание на ряд таких пунктов, как: количество людей, которые будут проживать вместе, наличие домашних животных, платежеспособность будущих арендаторов. Последний пункт является достаточно важным, ведь у вас могут попросить предоставить так называемую справку о доходах. Такая справка называется "Lohnabrechnung", или же доказательство о платежеспособности по кредиту, которая называется "Schufa". Однако, не стоит переживать, ведь такие справки каждый желающий может получить абсолютно бесплатно.

Популярные немецкие сайты для поиска жилья

Важно. В Германии счет этажей ведется не с первого, а с нулевого. Первый этаж обозначается как 0 или EG (Erdgeschoss). Соответственно другие этажи будут иметь следующие отметки:

EG – первый этаж, наземный.

1ETG – второй этаж.

3ETG – четвертый этаж.

OG – верхний этаж многоквартирного дома.

DG – этаж на чердаке – квартира в крыше с косыми стенами.

KG – минус первый, подвал. Однако, некоторые немцы устраивают в таких помещениях жилье для аренды.

Питание

Сразу на втором месте, после расходов на жилье, будут идти расходы на питание. Всего здесь у трудовых мигрантов есть три варианта, как они могут питаться на заработках.

Самый очевидный вариант – самостоятельно готовить дома, предварительно скупаясь в супермаркетах. Как сэкономить в супермаркете, пойдет речь в следующей главе. Вы можете найти работу, где частично работодатель будет вас обеспечивать горячими обедами. Большинство объявлений сразу идет с пометками о бесплатные обеды и жилье. Питаться в столовых. К примеру, вы можете достаточно бюджетно поесть где-то за 2 евро в студенческой столовой. Одной из самых популярных таких мест – столовая Mensa. Фастфуд. В Германии подобной пищи достаточно много. Обычно её предпочитает молодежь, которая поехала учиться заграницу, однако обед в таком формате может себе позволить и трудовой мигрант. В общем, стоимость одной порции уличного фастфуда может стоить от 1,5 до 3,5 евро.

Поход в супермаркет

Многие супермаркеты дешево распродают малообеспеченным гражданам продукты, в которых вскоре истечет срок годности. Так желающие могут набрать пакет продуктов за десять евро. Особенно распространена подобная практика на востоке Германии. В общем, сэкономить можно, покупая еду в недорогих супермаркетах. Достаточно низкие цены, или наличие акций объясняется высокой конкуренцией в данном сегменте.

Супермаркеты с наиболее умеренным ценам

Aldi

Penny Markt

Lidl

Norma

Edeka

Супермаркеты с высокими или умеренным ценам

Kaufland

Rewe

E-Center

Netto

Real

Маркировки продуктов

Bio – продукты с подобной маркировкой будут стоить значительно дороже, ведь такой пометкой отмечают товары у которых нет ГМО и вредных веществ.

Ja! – продукцию с таким логотипом возможно встретить в сети супермаркетов Rewe. Вследствие того, что производитель не тратит средства на яркое и привлекательное упаковки покупатели могут сэкономить.

Собираясь за покупками стоит помнить. Что согласно немецкому законодательству супермаркеты не работают в воскресенье. Если вам срочно нужно будет купить качество продукты, то альтернативой могут стать только киоски и АЗС.

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Проезд

Лучшим вариантом для тех, кто желает сэкономить конечно станет вариант общественного транспорта. В Германии доступен такой вид общественного транспорта, как: поезд, метро, автобус. Выгодным инвестированием конечно станет проездной билет, которых есть аж три вида. В среднем стоимость будет следующая:

на месяц – 73 евро

– 73 евро на неделю – 25 евро

– 25 евро на день – 6 евро

Мобильная связь

Мобильная связь в Германии довольно дорогая. Одна минута разговора может составлять 0,1 евро. Сэкономить на междугородных разговорах возможно с помощью специальных кодов, которые следует вводить перед номером будущего собеседника. Коды есть в открытом доступе в сети интернет.

Пакет с безлимитом в сети и скоростью интернета 10 мегабайт в секунду пользователям обойдется в около 20 – 30 евро в месяц.

Еще одним способом сэкономить на разговорах с родными могут стать звонки через Skype, Viber, Whatsapp и другие приложения для звонков.

Прочие расходы

Сэкономить на одежде в Германии возможно с помощью аутлетов. Стоки, часто носят просто название "Outlet" и делают скидки на качественные бренды одежды в разные времена года. Наиболее популярной сетью, где действуют большие скидки на товары бытовой химии и косметики есть магазины – Drogerie.

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