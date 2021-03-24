Говорить об экономии и накопления в теории гораздо легче, чем на практике. Чтобы не столкнуться с многими подводными камнями на пути к накоплению собственных финансов, стоит прислушаться к 8 советов от тех, кто на собственном примере рассказывает, как научился экономить сам.

1. Откладывать деньги должно стать привычкой

Делать сбережения и откладывать средства с каждого полученного дохода должно стать регулярной привычкой, иначе, по мнению руководителя из отдела продаж Всеволода Славянинова, ваши накопления не будут умножаться и работать. Ваши деньги в таком случае будут просто суммой, в которую вы время от времени вкладываете, а иногда берете оттуда деньги.

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Практический пример, как применить правило

Господин Славянинов отмечает, что откладывает 50% от зарплаты, а остальную часть дохода тратит в общей массе ежемесячно. Если же остается избыток от этих средств, то Всеволод тоже их откладывает.

Во время карантина я откладываю больше денег, чем раньше. Если в карантин это было 50%, то сейчас 60%,

– отмечает Славянiнов.

Главное − расходы не должны превышать доходы. Если ты живешь в постоянном кредите, кризис тебя накроет с головой.

2. Говорите "нет" импульсивным покупкам

Еще один лайфхак, что помогает сэкономить Всеволоду Славянiнову − правило 48 часов. Так, для импульсивных расходов у него есть правило 48 часов. Если через 48 часов ему любая покупка покажется ненужной, то ее не стоит покупать.

Как выглядит бюджет Славянiнова

10% – сбережения на черный день

40% – просто сбережения

Самое главное – накопить большую сумму, чтобы потом ее правильно инвестировать и получать пассивный доход.

3. Всегда составлять четкий список

Городская исследовательница Анна Кириченко считает, что важно составлять четкий список вещей, которые нужны, и покупать их по приоритетам. Соблюдение этого правила поможет вам не покупать лишнего, а соответственно не тратить средства зря. Также полезно будет составлять вишлисты, что уберегут вас от хлама и ненужных вещей.

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4. Иметь цель

По мнению госпожи Кириченко, откладывая деньги, нужно очень четко понимать, для чего ты это делаешь. На своем примере девушка рассказывает, что ее целью всегда были путешествия. Именно ради новых путешествий она откладывала деньги.

У меня всегда есть цель, для чего я экономлю, поэтому это получается легко и даже хочется откладывать еще больше, чтобы мой замысел точно удался,

– отмечает Кириченко.

Как составляет бюджет на месяц Анна Кириченко

План обязательных расходов. Например, оплата обучения, подписка, покупка одежды и тому подобное. Отложить запланированную часть от бюджета, которую вы планируете экономить ежемесячно ради вашей цели. Остальное разбить на количество дней, которые остались в месяце.

5. Просто начать откладывать

Главный редактор Ain.ua Илья Кабачинський замечает, что прочитал много литературы о сбережениях и выделил для себя одно банальное, но, по его мнению, достаточно действенное правило.

Вообще мне кажется, что я прочитал все тексты о том, как правильно экономить, и выделил себе один секрет: просто начать откладывать,

– говорит Кабачинський.

6. Кэшбек

Кэшбек – это возвращение денег в обмен на сделанную покупку или оплаченную услугу. То есть определенный процент от оплаченной суммы, которая может в среднем варьироваться от 2% до 20%, возвращается клиентам после того, как они совершили оплату.

На одной из карточек 3% кэшбек по всему, любая дорогая покупка возвращает мне сотни гривен,

– отмечает Кабачинський.

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Как откладывает Илья Кабачинський: пример

Господин Кабачинський пытается откладывать не менее 25% от своей зарплаты в двух валютах: гривны и доллары. Однако, мужчина начинал свой путь к привычке накапливать, еще в студенческие годы. Именно тогда как отмечает Кабачинский, он начал откладывать 10% от своего дохода, впоследствии более, когда появилась возможность.

Гривны на депозитах в двух банках (не складывайте все яйца в одну корзину), приносят проценты,

– отмечает Кабачинський.

7. Накапливайте сразу

Юрист по вопросам банковского права Александра Максименко отмечает, что ее правило номер один – сразу откладывать деньги, а не оставлять это дело на конец месяца. Но и подчеркивает, что самодисциплина очень важный момент в процессе сбережения.

Первоначально я имела целью сформировать себе "резервный фонд" в случае непредвиденных обстоятельств. Именно по созданию такого фонда должны начинаться все сбережения,

– отмечает Максименко.

8. Максимум расходов

Ставьте себе максимум расходов на определенные категории (спорт, досуг, продукты) и стараться не выходить за эти рамки.

Я считаю, что деньги просто так не должны лежать: их просто съест инфляция. Поэтому сейчас часть лежит на депозите, который я пополняю,

– говорит Максименко.

Карточки с депозитным свойством – еще одна возможность, которой пользуется Максименко, чтобы заставить деньги работать. Таким образом девушка получает процент от остатка своих средств, не открывая отдельный депозитный счет.

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