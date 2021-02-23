Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической, – "Укрэнерго"
В "Укрэнерго" заявили, что ситуация с запасами угля на складах ТЭС Украины до сих пор остается критической. Уголь составляет лишь 34% от минимально необходимых запасов.
Источник:"Укрэнерго"
По состоянию на 21 февраля, запасы угля на складах ТЭС с начала ноября 2020 года уменьшились в 8,3 раза – до 301,1 тысячи тонн.
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На сколько уменьшились запасы угля
- Запасы газового угля – в 11,2 раза, то есть до 190,4 тысячи тонн;
- антрацитового – в 3,3 раза, до 110,7 тысячи тонн.
Отметим, что на конец недели 21 февраля, в сравнении с ее началом, запасы газового угля на ТЭС уменьшились только на 1% (-1,8 тысячи тонн), тогда как антрацитового – на 8,7% (-10,5 тысячи тонн),
– подчеркнули в "Укрэнерго".
Там добавили: "Большое количество блоков ТЭС и ТЭЦ находятся в аварийном ремонте или отключены из-за отсутствия топлива. В частности, по состоянию на утро 21 февраля, не могут быть включены в работу 16 блоков и 1 корпус ТЭС суммарной мощностью 6050 МВт".
Как покрывают потребление
В течение недели 15 – 21 февраля потребление частично покрывали коммерческим импортом:
- 72,8 миллиона киловатт-часов из Беларуси;
- 27,4 миллиона киловатт-часов из России;
- 23,1 миллиона киловатт-часов – Словакии;
- 8,2 миллиона киловатт-часов – Румынии;
- 7,7 миллиона киловатт-часов – Венгрии.
Отметим, около 51,6% запасов угля (155,5 тысячи тонн) сосредоточено лишь на двух ТЭС – Луганской и Славянской.
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