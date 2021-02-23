В "Укрэнерго" заявили, что ситуация с запасами угля на складах ТЭС Украины до сих пор остается критической. Уголь составляет лишь 34% от минимально необходимых запасов.

По состоянию на 21 февраля, запасы угля на складах ТЭС с начала ноября 2020 года уменьшились в 8,3 раза – до 301,1 тысячи тонн.

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На сколько уменьшились запасы угля

Запасы газового угля – в 11,2 раза, то есть до 190,4 тысячи тонн;

антрацитового – в 3,3 раза, до 110,7 тысячи тонн.

Отметим, что на конец недели 21 февраля, в сравнении с ее началом, запасы газового угля на ТЭС уменьшились только на 1% (-1,8 тысячи тонн), тогда как антрацитового – на 8,7% (-10,5 тысячи тонн),

– подчеркнули в "Укрэнерго".

Там добавили: "Большое количество блоков ТЭС и ТЭЦ находятся в аварийном ремонте или отключены из-за отсутствия топлива. В частности, по состоянию на утро 21 февраля, не могут быть включены в работу 16 блоков и 1 корпус ТЭС суммарной мощностью 6050 МВт".

Как покрывают потребление

В течение недели 15 – 21 февраля потребление частично покрывали коммерческим импортом:

72,8 миллиона киловатт-часов из Беларуси;

27,4 миллиона киловатт-часов из России;

23,1 миллиона киловатт-часов – Словакии;

8,2 миллиона киловатт-часов – Румынии;

7,7 миллиона киловатт-часов – Венгрии.

Отметим, около 51,6% запасов угля (155,5 тысячи тонн) сосредоточено лишь на двух ТЭС – Луганской и Славянской.

Обратите внимание! По данным "Укрэнерго", среднесуточное электропотребление в рабочие дни относительно предыдущей недели увеличилось на 2,1%, а в выходные – уменьшилось на 3,6%. Это связано с потеплением.