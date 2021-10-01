Ситуация опасна для Украины, – экономистка о начале поставок газа Венгрии из России
Источник:24 канал
Российский "Газпром" начал транспортировать газ в Венгрию в обход Украины. Такая ситуация довольно опасна для нашего государства.
Об этом рассказала экономистка Виктория Войцицкая в эфире 24 канала. По ее словам, пока никаких "быстрых решений" со стороны Украины или Европы, чтобы прекратить произвол России на европейском газовом рынке, фактически нет.
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Почему ситуация опасна
Как отметила Войцицкая, Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, поэтому она может и должна ставить вопрос о том, что договоренности соседних стран в области энергетической безопасности не должны причинять ей никакого вреда как партнеру.
Ситуация довольно опасна для страны, потому что мы же в результате таких действий со стороны России и Венгрии теряем не только деньги, которые мы теперь не будем получать, потому что Венгрия не будет закупать газ через Украину,
– заявила экономистка.
Войцицкая отметила, что есть и другие опасные аспекты. В частности, ранее Украина получала через Венгрию так называемый виртуальный реверсный газ. То есть физической поставки из Европы не было.
Однако Россия фактически поставила большой крест на том, чтобы наше государство в будущем имело возможность через такой механизм импортировать необходимые объемы, чтобы спокойно пройти отопительный сезон.
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Также этот газ был необходим Украине, чтобы обеспечивать бесперебойную работу газотранспортной системы.
Войцицкая рассказала о поставках газа Венгрии в обход Украины: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Венгрия и Россия 27 сентября подписали контракт на 15 лет о поставках газа. Венгерская сторона будет получать ежегодно 4,5 миллиарда кубометров газа.
- В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на контракт. Там заявили, что обратятся в Еврокомиссию из-за сделки.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела страны.
- Уже 1 октября Россия начала транспортировку газа в Венгрию, минуя Украину. В то же время украинский оператор ГТС перестал доставлять туда голубое топливо.