Ситуация опасна для Украины, – экономистка о начале поставок газа Венгрии из России

Российский "Газпром" начал транспортировать газ в Венгрию в обход Украины. Такая ситуация довольно опасна для нашего государства.

Об этом рассказала экономистка Виктория Войцицкая в эфире 24 канала. По ее словам, пока никаких "быстрых решений" со стороны Украины или Европы, чтобы прекратить произвол России на европейском газовом рынке, фактически нет.

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Почему ситуация опасна

Как отметила Войцицкая, Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, поэтому она может и должна ставить вопрос о том, что договоренности соседних стран в области энергетической безопасности не должны причинять ей никакого вреда как партнеру.

Ситуация довольно опасна для страны, потому что мы же в результате таких действий со стороны России и Венгрии теряем не только деньги, которые мы теперь не будем получать, потому что Венгрия не будет закупать газ через Украину,

– заявила экономистка.

Войцицкая отметила, что есть и другие опасные аспекты. В частности, ранее Украина получала через Венгрию так называемый виртуальный реверсный газ. То есть физической поставки из Европы не было.

Однако Россия фактически поставила большой крест на том, чтобы наше государство в будущем имело возможность через такой механизм импортировать необходимые объемы, чтобы спокойно пройти отопительный сезон.

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Также этот газ был необходим Украине, чтобы обеспечивать бесперебойную работу газотранспортной системы.

Войцицкая рассказала о поставках газа Венгрии в обход Украины: смотрите видео

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