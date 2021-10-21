Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?"на 24 канале рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. Он пояснил, что Информационно в Украине "вцепились" именно в импорт электроэнергии, который составляет лишь 0,2%.
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"За 2020 год в Украине импорт электроэнергии составил 0,2% от нашего потребления. Если сравнивать, например, с дизелем, то у нас дизель импортируется более 70%, сжиженный газ – более 60%", – рассказал Андрей Герус.
Литва импортирует электроэнергию из России
Он сравнил ситуацию с электроэнергией в Украине с Литвой. По словам Геруса, Литва сама активно импортирует электроэнергию из России.
У них (Литвы – 24 канал) импорт составляет почти половину от их потребления. Поэтому с точки зрения этого импорта или импортозависимости, у нас ситуация намного лучше,
– сказал Андрей Герус.
В то же время председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ пояснил, что в Украине есть сезонность – летом и весной – профицит, а зимой дефицит электроэнергии.
Андрей Герус отметил, что надежда – на украинские компании, но когда в них уже использовали весь уголь, электроэнергию купили, а все равно надо дополнительные объемы – тогда необходимо искать, где их можно взять.
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Импорт электроэнергии в Украину: кратко
- 12 мая 2021 года Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси.
- Впоследствии Нацкомиссия по энергетике и тарифам запретила в Украине импорт электроэнергии из России и Беларуси. Ограничения действовали до 1 октября 2021 года.
- Уже 29 сентября Национальная комиссия продлила запрет на соответствующий импорт до 1 ноября 2021 года.