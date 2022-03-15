Ситуация с горючим на Львовщине не критична, – Козицкий

В общем, ситуация с горючим на Львовщине не является критической. Несмотря на дефицит, на многих заправках можно обнаружить горючее.

В частности, на 50 – 80% заполнены АЗС "ОККО", "WOG", "АМИК" и других компаний, импортирующих топливо из европейских стран. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Важно Кабмин нашел решение, как избежать дефицита и роста цен на топливо на АЗС

В то же время, есть проблемы с поставкой у тех компаний, которые получают топливо из Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Львовская областная военная администрация контролирует наличие топлива на автозаправках и призывает компании формировать резерв горючего для критической инфраструктуры, а также аграриям на посевную,

уверяет Козицкий.

Гуманитарная помощь

Львовщина получает горючее как гуманитарную помощь. Его направляют на нужды военных и перевозки гуманитарных грузов и вынужденных переселенцев.

В настоящее время ведутся переговоры со странами Европейского Союза о дополнительной гуманитарной помощи. Таким образом, горючим хотят обеспечить еще и государственные предприятия.

Напомним, что Кабмин согласовал полную отмену налога на добавленную стоимость и акциза на топливо – бензин и дизель. Это сделали для того, чтобы избежать дефицита горючего и сохранить стабильность цен. Теперь решение за Верховной Радой.

Обратите внимание – Россияне начали биться за сахар в магазинах: смотрите видео