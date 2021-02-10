Печерський райсуд Києва може ухвалити рішення, яким забере у НАБУ справу "Приватбанку". За словами директора НАБУ Артема Ситника, Печерський райсуд вже не вперше втручається у слідство антикорупційного бюро.

Як сказав Артем ситник під час пресконференції 10 лютого, рішення вже "назріває".

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Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник наголосив, що НАБУ відчуває постійний тиск під час слідства. Мовиться про справу щодо виведення грошей із "Приватбанку" його колишніми власниками.

Зараз назріває рішення Печерського райсуду, щоб забрати справу "Приватбанку",

– сказав Ситник.

Він також поскаржився, шо суд вже не вперше втручається у справи НАБУ. У цьому контексті Ситник згадав кримінальне провадження, в якому фігурує заступник глави Офісу Президента Олег Татаров.

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Що відомо про справу "Приватбанку"

Уряд за пропозицією НБУ та акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію банку через його неплатоспроможність. Це трапилось 18 грудня 2016 року.

Україна докапіталізувала в установу на понад 155 мільярдів гривень . Однак потім ексвласники банку заявили, що націоналізація нібито була незаконною.

. Однак потім ексвласники банку заявили, що І тепер Коломойський та Боголюбов намагаються повернути банк, вимагають компенсації, звертаючись до різних інстанцій.

Зверніть увагу! 15 жовтня 2019 року "Приватбанк" переміг в Апеляційному суді Англії у справі проти Коломойського та Боголюбова.