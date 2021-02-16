В Министерстве социальной политики заверили, что система субсидий в Украине работает в обычном режиме. К тому же, были внесены правки во время отопительного сезона, чтобы помочь малообеспеченным категориям граждан.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время всеукраинского форума "Украина 30: Платежка".

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В системе субсидий – 3 миллиона домохозяйств

Система субсидий работает в штатном режиме. Конечно, мы понимаем, что система субсидий работает в режиме подушки для тех граждан, которые не способны самостоятельно оплачивать общеобязательные потребности, такие как жилищно-коммунальные услуги,

– сказал Музыченко.

По словам представителя Минсоцполитики, в системе субсидий сейчас находятся 3 миллиона домохозяйств. Из-за изменения системы тарифообразования, подчеркнул Музыченко, необходимо было выработать другой механизм помощи – отличный от жилищных субсидий.

Компенсации получат украинцы, которые обогревают жилье электричеством

Говорится о льготах для тех украинцев, которые используют электроэнергию, чтобы отопить жилье.

После отопительного периода те категории, которые по объективным основаниям потребляют много, для них введена уже системная мера поддержки и они продолжают быть защищенными через системную меру поддержки,

– добавил Музыченко.

Верховная Рада поддержала изменения в системе субсидий

Отметим, что 29 января Верховная Рада дала добро на компенсации для обогреваемых жилищ с помощью электроэнергии. За закон проголосовали 310 нардепов.

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Кто может получить такие субсидии: