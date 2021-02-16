Система субсидий работает в штатном режиме, – Минсоцполитики
В Министерстве социальной политики заверили, что система субсидий в Украине работает в обычном режиме. К тому же, были внесены правки во время отопительного сезона, чтобы помочь малообеспеченным категориям граждан.
Источник:24 канал
Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время всеукраинского форума "Украина 30: Платежка".
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В системе субсидий – 3 миллиона домохозяйств
Система субсидий работает в штатном режиме. Конечно, мы понимаем, что система субсидий работает в режиме подушки для тех граждан, которые не способны самостоятельно оплачивать общеобязательные потребности, такие как жилищно-коммунальные услуги,
– сказал Музыченко.
По словам представителя Минсоцполитики, в системе субсидий сейчас находятся 3 миллиона домохозяйств. Из-за изменения системы тарифообразования, подчеркнул Музыченко, необходимо было выработать другой механизм помощи – отличный от жилищных субсидий.
Компенсации получат украинцы, которые обогревают жилье электричеством
Говорится о льготах для тех украинцев, которые используют электроэнергию, чтобы отопить жилье.
После отопительного периода те категории, которые по объективным основаниям потребляют много, для них введена уже системная мера поддержки и они продолжают быть защищенными через системную меру поддержки,
– добавил Музыченко.
Верховная Рада поддержала изменения в системе субсидий
Отметим, что 29 января Верховная Рада дала добро на компенсации для обогреваемых жилищ с помощью электроэнергии. За закон проголосовали 310 нардепов.
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Кто может получить такие субсидии:
- Люди, проживающие в жилых домах (в частности, гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в сельской местности тоже).
- Люди, проживающие в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в сельской местности тоже).
- Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.
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