Глава КНР Си Цзиньпин сообщил о полной победе над бедностью в стране. Из списка убрали 128 тысяч деревень. Этим политик похвастался на торжественном собрании в Пекине.

По словам Си Цзиньпина, ранее за чертой бедности в стране жили почти 99 миллионов людей.

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Из списка бедных исключили 832 уезда

Теперь из списка малоимущих исключили все 832 уезда и 128 тысяч деревень, которые там были.

Этот факт приурочили к 100-летию Коммунистической партии Китая, которое будут отмечать в июле 2021 года.

Реформы для преодоления бедности начали еще в 1970-х

Реформы для преодоления бедности в Китае начались еще в конце 1970-х годов. По сообщению китайских властей, из нищеты вывели 770 миллионов жителей сельской местности.

Пекин определяет бедность в сельской местности как уровень дохода на уровне или ниже 4000 китайских юаней (это эквивалентно 619 долларам США) в год. Отметим, что только в 2012 году эта сумма составляла 406 долларов в американской валюте.

Интересно! Черта бедности, установленная Всемирным банком, значительно выше и составляет чуть более 693 долларов.