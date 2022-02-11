Швеция ежегодно будет давать Украине 22 миллиона евро на реформы

В рамках новой стратегии сотрудничества Швеция ежегодно будет выделять Украине 22 миллиона евро. Это продлится в течение 7 лет.

Новость сообщила Матильда Эрнкранс – министр по вопросам международного развития и сотрудничества Швеции. Соответствующее заявление она сделала во время визита в Киев.

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По словам Эрнкранс, Швеция будет оказывать свою поддержку Украине в рамках программ сотрудничества и гуманитарной поддержки.

Каждый год Украина будет получать около 22 миллионов евро в рамках сотрудничества ради реформ,

– подчеркнула министр.

Министр об оружии для Украины

В то же время министр Швеции подчеркнула, что в Швеции царят очень строгие правила, а также – контроль за экспортом оружия.

По словам Эрнкранс, нет пока планов по поставкам оружия в Украину.

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