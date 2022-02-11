Швеция ежегодно будет давать Украине 22 миллиона евро на реформы

11 февраля 2022 , 18:04
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Источник:

Укринформ

В рамках новой стратегии сотрудничества Швеция ежегодно будет выделять Украине 22 миллиона евро. Это продлится в течение 7 лет.

Новость сообщила Матильда Эрнкранс – министр по вопросам международного развития и сотрудничества Швеции. Соответствующее заявление она сделала во время визита в Киев.

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По словам Эрнкранс, Швеция будет оказывать свою поддержку Украине в рамках программ сотрудничества и гуманитарной поддержки.

Каждый год Украина будет получать около 22 миллионов евро в рамках сотрудничества ради реформ,
– подчеркнула министр.

Министр об оружии для Украины

  • В то же время министр Швеции подчеркнула, что в Швеции царят очень строгие правила, а также – контроль за экспортом оружия.
  • По словам Эрнкранс, нет пока планов по поставкам оружия в Украину.

Совет ЕС согласовал дополнительную макрофинансовую помощь

  • Совет Европейского Союза 11 февраля утвердил Украине дополнительную макрофинансовую помощь.
  • Она составит 1,2 миллиарда евро.
  • Уже в ближайшее время это решение могут одобрить в Европарламенте.
  • Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что нынешняя геополитическая напряженность имеет серьезное экономическое влияние на Украину.
Автор: Мар'яна Бекало