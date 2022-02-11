Новость сообщила Матильда Эрнкранс – министр по вопросам международного развития и сотрудничества Швеции. Соответствующее заявление она сделала во время визита в Киев.
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По словам Эрнкранс, Швеция будет оказывать свою поддержку Украине в рамках программ сотрудничества и гуманитарной поддержки.
Каждый год Украина будет получать около 22 миллионов евро в рамках сотрудничества ради реформ,
– подчеркнула министр.
Министр об оружии для Украины
- В то же время министр Швеции подчеркнула, что в Швеции царят очень строгие правила, а также – контроль за экспортом оружия.
- По словам Эрнкранс, нет пока планов по поставкам оружия в Украину.
Совет ЕС согласовал дополнительную макрофинансовую помощь
- Совет Европейского Союза 11 февраля утвердил Украине дополнительную макрофинансовую помощь.
- Она составит 1,2 миллиарда евро.
- Уже в ближайшее время это решение могут одобрить в Европарламенте.
- Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что нынешняя геополитическая напряженность имеет серьезное экономическое влияние на Украину.