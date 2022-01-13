В Швеции считают действия России одной из причин высоких цен на энергию

Действия России на европейском энергетическом рынке являются одной из причин высоких цен на энергию. Такова позиция Швеции.

Соответствующее заявление о связи действий Москвы и цен на энергию в Европе сделал министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар.

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Швеция считает Россию причастной к подорожанию энергии

Шведские потребители не должны настолько страдать из-за, в частности, российского поведения на европейском рынке энергетики,

– отметил Фарманбар.

Министр считает, что подход России к поставкам газа в Европу зимой 2021 года стал серьезным фактором, который повлиял на цены на энергоресурсы в декабре.

В то же время издание сообщает, что власти Швеции выделили своим гражданам, столкнувшимся с повышением цен на энергию, помощь в размере 664 миллиона долларов. На этих мерах настаивала шведская оппозиция.

Раньше к таким шагам прибегали и в Норвегии.

Напомним, в конце 2021 года в ЕС активно призвали Россию наращивать поставки газа, чтобы способствовать снижению цен на этот энергоресурс.

Резкий рост стоимости газа в конце 2021 года: основное

17 декабря 2021 года "Газпром" не забронировал суточные мощности газопровода "Ямал – Европа". Это привело к росту цен до 1 700 долларов за тысячу кубов.

21 декабря польский участок газопровода перевели в реверсный режим. Это привело к еще большему росту стоимости – до 1 800, а впоследствии и до 2 035 долларов за тысячу кубов.

В последние дни года цена на ресурс несколько снизилась.

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