В Швеции предлагают запретить майнинг криптовалют на территории Евросоюза

В совместном заявлении глава Управления финансового надзора Швеции Эрик Тедеен и руководитель Агентства по охране окружающей среды Берн Райзингер предложили запретить майнинг криптовалют на территории ЕС. Все из-за больших объемов выброса углекислого газа в атмосферу.

Запрет майнинга криптовалют

Тедеен и Райзінгер предлагают запретить майнинг криптовалют по алгоритму Proof-of-Work (PoW). В настоящее время на PoW работают биткоин, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Monero и другие криптовалюты. Вместе с тем разработчики Ethereum в будущем планируют отказаться от PoW в пользу алгоритма Proof-of-Stake (PoS).

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Что такое алгоритм Proof-of-Work Алгоритм Proof-of-Work используется для подтверждения трансакций и создания новых блоков. С помощью PoW майнеры конкурируют друг с другом за подтверждение трансакций в сети, получая за это вознаграждение.

Большие объемы выбросов углерода

Шведские чиновники считают, что добыча цифровых активов приводит к выбросу в атмосферу до 120 миллионов тонн углекислого газа в год.

По мнению Тедеена и Райзингера, это может помешать стране и ЕС придерживаться Парижского соглашения по изменению климата. Напомним, что Парижское соглашение было создано с целью уменьшения выбросов как части усилий по уменьшению несвязанных объемов парниковых газов.

Ее участники пообещали уменьшить свои выбросы углерода "как можно скорее" и приложить максимальные усилия для ограничения глобального потепления на уровне "значительно ниже +2 градуса по Цельсию". Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года.

Примечательно то, что среди лидеров майнинга криптовалют, согласно данным Кембриджского университета, не числятся страны ЕС. Первенство занимает – США, на которые приходится 35,4% хешрейта (суммарная вычислительная мощность майнингового оборудования, задействованного в процессе добычи криптовалюты). На втором месте – Казахстан – 18,1% мирового хешрейта.

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