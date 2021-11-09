Запрет майнинга криптовалют
Тедеен и Райзінгер предлагают запретить майнинг криптовалют по алгоритму Proof-of-Work (PoW). В настоящее время на PoW работают биткоин, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Monero и другие криптовалюты. Вместе с тем разработчики Ethereum в будущем планируют отказаться от PoW в пользу алгоритма Proof-of-Stake (PoS).
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Что такое алгоритм Proof-of-WorkАлгоритм Proof-of-Work используется для подтверждения трансакций и создания новых блоков. С помощью PoW майнеры конкурируют друг с другом за подтверждение трансакций в сети, получая за это вознаграждение.
Большие объемы выбросов углерода
Шведские чиновники считают, что добыча цифровых активов приводит к выбросу в атмосферу до 120 миллионов тонн углекислого газа в год.
По мнению Тедеена и Райзингера, это может помешать стране и ЕС придерживаться Парижского соглашения по изменению климата. Напомним, что Парижское соглашение было создано с целью уменьшения выбросов как части усилий по уменьшению несвязанных объемов парниковых газов.
Ее участники пообещали уменьшить свои выбросы углерода "как можно скорее" и приложить максимальные усилия для ограничения глобального потепления на уровне "значительно ниже +2 градуса по Цельсию". Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года.
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