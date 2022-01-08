Штрафы за неиспользование кассовых аппаратов могут отсрочить, – "слуга" Гетманцев

Верховная Рада может отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов. Вероятно, их отложат до 1 февраля 2022 года.

Внести в законодательство соответствующие изменения предлагает глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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Отсрочка штрафов за неиспользование кассовых аппаратов

Я предложил соответствующую поправку. Думаю, мы за нее проголосуем достаточно быстро, чтобы снизить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО (регистраторы расчетных аппаратов),

– заявил Гетманцев.

По словам "слуги народа", отсрочить штрафы за неиспользование кассовых аппаратов могут до 1 февраля 2022 года.

Обязательное использование ФЛП кассовых аппаратов: что известно

В октябре 2020 года Владимир Зеленский подписал законы о применении РРО в торговле, общепите и сфере услуг для детенизации расчетов.

В конце ноября того же года президент внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке на 1 год обязательного введения РРО для физлиц-предпринимателей. Нардепы поддержали этот документ, глава государства подписал.

В сентябре 2021 года начали действовать новые правила использования регистраторов расчетных аппаратов.

1 декабря Гетманцев убеждал предпринимателей, что система фискализации вступит в силу с 1 января 2022 года.

17 декабря на внеочередном заседании Рады депутаты должны были рассмотреть законопроект об отсрочке применения кассовых аппаратов, однако его не внесли в повестку дня.

ФЛП 2 – 4 группы обязаны использовать РРО или программные кассовые аппараты. Поэтому предприниматели массово регистрируют их с начала года. Поэтому частный сервис программного РРО Checkbox начал сообщать о массовых сбоях.