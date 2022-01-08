Внести в законодательство соответствующие изменения предлагает глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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Отсрочка штрафов за неиспользование кассовых аппаратов

Я предложил соответствующую поправку. Думаю, мы за нее проголосуем достаточно быстро, чтобы снизить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО (регистраторы расчетных аппаратов),

– заявил Гетманцев.

По словам "слуги народа", отсрочить штрафы за неиспользование кассовых аппаратов могут до 1 февраля 2022 года.

Напомним, ФЛП 2 – 4 группы обязаны использовать РРО или программные кассовые аппараты. Поэтому предприниматели массово регистрируют их с начала года. Поэтому частный сервис программного РРО Checkbox начал сообщать о массовых сбоях.

Обязательное использование ФЛП кассовых аппаратов: что известно