Штрафы не будут привязаны к прожиточному минимуму, – Лазебная
Источник:"Дом"
В Украине изменят методологию расчета прожиточного минимума так, чтобы этот показатель удовлетворял потребности человека. По словам министера соцполитики Марины Лазебной, основная проблема пока – что к прожиточному минимуму привязаны размеры штрафов и отчислений.
Лазебная говорит, что в правительстве проанализировали около 180 законодательных актов, у которых есть привязка к прожиточному минимуму. В Минсоцполитики смотрели, как эту конструкцию можно заменить.
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Прожиточный минимум для человека должен быть реальным, – Лазебная
Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, минимальная зарплата. И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете,
– отметила Лазебная.
Министр считает, что сумма должна быть другой. Остальные же показатели следует привязать к базовым выплатам, чтобы у человека не было никаких потерь.Обратите внимание!
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Какой сейчас прожиточный минимум в Украине?
С 1 июля размер прожиточного минимума в Украине составляет 2 294 гривны, с 1 декабря эта сумма увеличится до 2 393 гривен. Для разных категорий граждан – эта цифра разная.