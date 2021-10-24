Лазебная говорит, что в правительстве проанализировали около 180 законодательных актов, у которых есть привязка к прожиточному минимуму. В Минсоцполитики смотрели, как эту конструкцию можно заменить.

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Прожиточный минимум для человека должен быть реальным, – Лазебная

Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, минимальная зарплата. И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете,

– отметила Лазебная.

Министр считает, что сумма должна быть другой. Остальные же показатели следует привязать к базовым выплатам, чтобы у человека не было никаких потерь.

Обратите внимание! Профильное ведомство уже разработало комплекс изменений в действующее законодательство. Проекты получили одобрение правительства и направлены на рассмотрение парламента.

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