Шольц пообещал помочь Украине в возобновлении экспорта зерна

Мир оказался на грани продовольственного кризиса из-за войны, которую Россия начала против Украины. Немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал помочь разблокировать украинские порты, чтобы наше государство могло снова экспортировать продукцию.

Олаф Шольц отправился в трехдневную рабочую поездку в Африку. Во время первой остановки в Сенегале во время общения с журналистами немецкий канцлер заявил, что будет "активно работать", чтобы обеспечить экспорт зерна из Украины. Каким образом он будет это делать – не уточнил.

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Украина является одним из крупных поставщиков продукции, таких как пшеница и подсолнечное масло, в том числе в страны Африки. Но российские войска заблокировали украинские порты, поэтому почти нет возможности экспортировать продовольствие. Железной дорогой и автодорогами восстановить этот уровень экспорта почти невозможно. А из-за отсутствия украинской продукции некоторые страны уже столкнулись с продовольственным кризисом, особенно в Восточной Африке.

Заигрывание с Сенегалом

Такие заявления Олаф Шольц сделал во время общения с президентом Сенегала Макки Саллом. В этой стране есть большие залежи газа, и именно в них Германия видит заменитель для себя российского газа. Но месторождения еще нуждаются в разработке. И Шольц пообещал, что его страна поможет в разработке этих месторождений.

Шольц также пригласил Сенегал, который сейчас председательствует в Африканском союзе, и Южную Африку принять участие в июньском саммите G7 в Германии в качестве гостей.

Миграционный кризис

Германия боится очередного миграционного кризиса. Бывший немецкий посол в Москве Рюдигер фон Фрич заявил, что своей блокировкой украинских портов Россия сознательно стремится спровоцировать голод на Ближнем Востоке и в Африке. Следовательно, это приведет к очередному массовому наплыву беженцев в Европу, что может снова дестабилизировать ситуацию на континенте.

Африка выступает за мир

Сенегал сейчас председательствует в Африканском союзе. И страны этого континента пытаются держаться в стороне от войны в Украине. Хотя российское вторжение уже привело к перебоям с поставкой продукции, следовательно ее удорожанию, что повлекло за собой повышение цен и на другие товары и услуги.

Салл, выступая в качестве главы Африканского союза, сказал, что многие африканские страны не хотят принимать чью-то сторону в войне. И выступают за мир и деэскалацию конфликта. В то же время и Сенегал, и ЮАР воздержались от голосования за резолюцию ООН против вторжения России в Украину.

Салл заявил, что в скором времени поедет в Россию и Украину от имени Африканского союза.