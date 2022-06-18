Шок уже прошел: в Нацбанке объяснили, на какие товары восстанавливается спрос среди украинцев

С начала полномасштабной войны спрос у украинцев изменился на товары. Можно говорить об определенном оживлении экономики.

Действительно, экономика постепенно приспосабливается к войне. Об этом рассказала первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает 24 канал.

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Что стали покупать украинцы

Рожкова отметила, что в первые месяцы войны у людей от шока был спрос только товары первой необходимости. Покупали только еду, медикаменты, какие-нибудь простые вещи. В то же время сейчас восстанавливается спрос на промышленные товары, одежду и услуги. По словам чиновницы, спрос на импортируемые вещи тоже растет, особенно на товары долгосрочного использования: стиральные машины, автомобили и прочее.

Довоенное состояние экономика достигнет не быстро

Замглавы НБУ отметила, что довоенного состояния экономика не достигла. В частности, из-за разрушения инфраструктуры, объектов промышленного производства, из-за выезда миллионов украинцев за границу. По оценкам НБУ, прямые потери экономики уже превышают 100 миллиардов долларов. Дело в том, что в начале войны активные боевые действия велись на территориях, производивших более 50% ВВП.

Поэтому власти понимают, что экономика с точки зрения объемов будет оставаться на более низких уровнях. Однако она уже понемногу приступила к работе.

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