Шмыгаль заявил о попытке манипуляции ценами на продукты: когда ситуация стабилизируется
Денис Шмыгаль убежден, что цены на продукты в Украине растут не только по объективным причинам, но и из-за попыток монопольных заговоров и манипуляций на рынке. Премьер-министр заверил, что Кабмин предпринимает соответствующие действия для стабилизации цен.
Источник:телеграм Дениса Шмыгаля
Глава Кабмина рассказал, что для стабилизации ситуации на рынке правительство ведет диалог с ключевыми группами производителей и торговых сетей.
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По информации Шмыгаля, переговоры касаются увеличения предложения, которое должно сбалансировать цены. По мнению Шмыгаля, стабилизация цен произойдет уже в конце марта.
То же касается и цен на бензин. Конечно, есть объективный фактор, ведь цены на нефть сейчас практически на двухлетнем максимуме. В то же время мы так же говорим с представителями АЗС, а также проводим работу по ликвидации нелегальных заправок,
– добавил Шмыгаль.
Он заверил, что уже сейчас работают соответствующие региональные комиссии. И, по прогнозам Шмыгаля, результат их работы будет в ближайшее время.
Интересно, что ранее в Кабмине говорили, что существенного роста цен на продукты пока нет. Тогда Шмыгаль заявил, что правительство не планирует вмешиваться в рынок и устанавливать ограничения на цены.
Цены на продукты в Украине
Потребительские цены в феврале 2021 года выросли на 7,5% по сравнению с 6,1% предыдущего месяца. Больше всего подорожало масло (на 7,6%), овощи (на 6,3%) и сахар (на 5,5%). Топливо и масла выросли в цене на 7,3%, тогда как природный газ подешевел на 6,6%.
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