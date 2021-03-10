Денис Шмыгаль убежден, что цены на продукты в Украине растут не только по объективным причинам, но и из-за попыток монопольных заговоров и манипуляций на рынке. Премьер-министр заверил, что Кабмин предпринимает соответствующие действия для стабилизации цен.

Глава Кабмина рассказал, что для стабилизации ситуации на рынке правительство ведет диалог с ключевыми группами производителей и торговых сетей.

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По информации Шмыгаля, переговоры касаются увеличения предложения, которое должно сбалансировать цены. По мнению Шмыгаля, стабилизация цен произойдет уже в конце марта.

То же касается и цен на бензин. Конечно, есть объективный фактор, ведь цены на нефть сейчас практически на двухлетнем максимуме. В то же время мы так же говорим с представителями АЗС, а также проводим работу по ликвидации нелегальных заправок,

– добавил Шмыгаль.

Он заверил, что уже сейчас работают соответствующие региональные комиссии. И, по прогнозам Шмыгаля, результат их работы будет в ближайшее время.

Интересно, что ранее в Кабмине говорили, что существенного роста цен на продукты пока нет. Тогда Шмыгаль заявил, что правительство не планирует вмешиваться в рынок и устанавливать ограничения на цены.

Цены на продукты в Украине

Потребительские цены в феврале 2021 года выросли на 7,5% по сравнению с 6,1% предыдущего месяца. Больше всего подорожало масло (на 7,6%), овощи (на 6,3%) и сахар (на 5,5%). Топливо и масла выросли в цене на 7,3%, тогда как природный газ подешевел на 6,6%.