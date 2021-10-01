Такое заявление об ипотеке в Украине 1 октября на выездном заседании "Слуги народа", которое проходит в Трускавце, сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Шмыгаль о планах более дешевой ипотеки в Украине
В политсиле сообщили, что Шмыгаль заявил о рассмотрении возможности продлить ипотечную программу обеспечения жильем. Однако не под 7%, а под 5%. Кроме того, ипотечное кредитование на таких условиях хотят сделать доступным для всех.
Напомним, ранее премьер отмечал, что программу доступной ипотеки нужно расширить на небольшие города.
Ипотечное кредитование в Украине: что известно
- В декабре 2020 года средняя процентная ставка по ипотеке на вторичном рынке составляла 14%, на первичном – 16,9%.
- В аналогичный период 2019 года ставки по ипотеке были 20,6% на вторичном и 21,5% на первичном рынках.
- С 2021 года в стране заработала правительственная программа доступной ипотеки под 7%. По состоянию на 27 сентября по ней подписали 871 кредитный договор на общую сумму в 746,43 миллиона гривен.