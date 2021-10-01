Такое заявление об ипотеке в Украине 1 октября на выездном заседании "Слуги народа", которое проходит в Трускавце, сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль о планах более дешевой ипотеки в Украине

В политсиле сообщили, что Шмыгаль заявил о рассмотрении возможности продлить ипотечную программу обеспечения жильем. Однако не под 7%, а под 5%. Кроме того, ипотечное кредитование на таких условиях хотят сделать доступным для всех.

Напомним, ранее премьер отмечал, что программу доступной ипотеки нужно расширить на небольшие города.

Ипотечное кредитование в Украине: что известно