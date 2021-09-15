Шмыгаль заявил о доплатах пенсионерам: кому и сколько
15 сентября 2021 , 14:48Читати новину українською
Источник:24 канал
Денис Шмыгаль заявил, что пенсионерам в возрасте 70 – 75 лет будут установлены ежемесячные доплаты. Говорится о доплате до 300 гривен.
Премьер заявил, что доплаты будут с 1 октября 2022 года. Об этом Шмыгаль рассказал на заседании правительства 15 сентября.
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Правительство анонсировало повышение пенсий пенсионерам в возрасте 70 – 75 лет
️С 1 октября 2022 пенсионерам в возрасте 70 – 75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен,
– заверил премьер.
Это те категории граждан, у которых пенсии меньше чем размер средней заработной платы 2020 года. Шмыгаль заявил, что это продолжение системной политики в направлении установления справедливых социальных выплат.
Кроме того, премьер рассказал, что:
- бюджет пенсионного фонда на 2022 год – 531 миллиард гривен, что на 31 миллиард больше плана этого года;
- запускают индексацию всех пенсий с 1 марта – это дополнительные 28,2 миллиарда гривен;
- на доплаты военным пенсионерам – 10,6 миллиардов гривен;
- на перерасчет пенсий чернобыльцам – дополнительные 2,5 миллиарда гривен.
Коротко о бюджете на 2022 год
- 15 сентября правительство во время очередного заседания рассмотрело проект государственного бюджета на 2022 год.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что на медицинскую отрасль выделят 193 миллиарда гривен (на 31 миллиард больше, чем в 2021 году); на образование – 190 миллиардов гривен (на 21 миллиард больше, чем в 2021 году); в пенсионный фонд – 531 миллиард гривен (на 31 миллиард больше, чем в 2021 году)
- Кроме того, на оборону направят 5,5% от ВВП, на культуру – 13,5 миллиарда гривен, на спорт – 11,3 миллиарда гривен, на строительство дорог – более 120 миллиардов гривен.