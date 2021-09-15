Премьер заявил, что доплаты будут с 1 октября 2022 года. Об этом Шмыгаль рассказал на заседании правительства 15 сентября.

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Правительство анонсировало повышение пенсий пенсионерам в возрасте 70 – 75 лет

️С 1 октября 2022 пенсионерам в возрасте 70 – 75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен,

– заверил премьер.

Это те категории граждан, у которых пенсии меньше чем размер средней заработной платы 2020 года. Шмыгаль заявил, что это продолжение системной политики в направлении установления справедливых социальных выплат.

Кроме того, премьер рассказал, что:

бюджет пенсионного фонда на 2022 год – 531 миллиард гривен, что на 31 миллиард больше плана этого года;

запускают индексацию всех пенсий с 1 марта – это дополнительные 28,2 миллиарда гривен;

на доплаты военным пенсионерам – 10,6 миллиардов гривен;

на перерасчет пенсий чернобыльцам – дополнительные 2,5 миллиарда гривен.

Коротко о бюджете на 2022 год