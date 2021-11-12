Шмыгаль и словацкий премьер договорились об увеличении объемов поставок газа в Украину

Денис Шмыгаль и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер договорились об увеличении поставок газа в Украину. Оно должно соответствовать договоренностям операторов газотранспортных систем обеих стран.

Шмыгаль встретился со словацким премьером в Ужгороде 12 ноября. Одной из тем, которую обсудили политики, была газовая.

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Премьеры Украины и Словакии обсудили газовый вопрос

Премьер-министры пообщались о возможности увеличения поставок природного газа в Украину через территорию Словакии. Шмыгаль и Хегер приняли во внимание, что это может произойти только в соответствии с договоренностями операторов газотранспортных систем обеих стран.

Также главы правительств отметили стратегический характер двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и энергетической безопасности. Согласно заявлению, страны заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества в сфере транспортировки и транзита нефти и природного газа.

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