Шмыгаль встретился со словацким премьером в Ужгороде 12 ноября. Одной из тем, которую обсудили политики, была газовая.
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Премьеры Украины и Словакии обсудили газовый вопрос
Премьер-министры пообщались о возможности увеличения поставок природного газа в Украину через территорию Словакии. Шмыгаль и Хегер приняли во внимание, что это может произойти только в соответствии с договоренностями операторов газотранспортных систем обеих стран.
Также главы правительств отметили стратегический характер двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и энергетической безопасности. Согласно заявлению, страны заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества в сфере транспортировки и транзита нефти и природного газа.
Импорт газа в Украину: что известно
- В октябре по сравнению с сентябрем 2021 года импорт газа в Украину уменьшился на 77%.
- После остановки физического транзита газа в Венгрию импорт из этой страны в Украину сократился в 16 раз, однако не остановился полностью благодаря виртуальному реверсу.
- По информации Оператора ГТС Украины, лидером в поставках газа в Украину стала Словакия. Ее доля в общих объемах импорта составляла почти 75%.