Денежная помощь Украине от международных партнеров в 2021 году: Шмыгаль назвал сумму

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что в 2021 году Украина получила существенную поддержку от международных партнеров. Денежная помощь в 2021 году составила 2,5 миллиарда долларов.

Денежная поддержка от международных партнеров

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе заседания Кабмина. По его мнению, это свидетельствует о доверии международных институтов и о том, что Украина движется в правильном направлении.

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Суммарно от МВФ, ЕС, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития Украина получила около 2,5 миллиарда долларов,

– поделился премьер.

Транши от МВФ в 2021 году: что стоит знать

В МВФ 22 ноября сообщили о согласовании транша в размере 699 миллионов долларов для Украины в рамках продолжения действия программы stand-by.

Это должен быть второй транш, но не последний. Ведь Украина может получить еще 2,2 миллиарда долларов, если выполнит 12 условий.

Напомним, что новая программа stand-by для Украины МВФ согласована в июне 2020 года. Ее размер – 5 миллиардов долларов, а срок – 1,5 года.

Глава Минфина рассказал 24 каналу, что основное для получения транша от МВФ Украина выполнила.

Деньги ​​от Всемирного банка: основное

Всемирный банк выделил Украине и 150 миллионов долларов на помощь по вакцинации против COVID-19.

17 декабря Украина получила от Всемирного банка 300 миллионов евро.

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