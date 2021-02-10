Премьер-министр Денис Шмыгаль в Брюсселе сообщил, что основная стратегия Украины заключается в привлечении бизнес-инвестиций. Именно для этого Кабмин работает над разработкой национальной экономической стратегии до 2030 года. К процессу приобщили также парламентариев, экспертов и аналитиков.

Об этом глава правительства рассказал во время онлайн-встречи с гендиректором Конфедерации Европейского бизнеса Маркусом Бейрером и представителями европейских компаний.

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Украина мягко прошла экономический кризис, – Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что экономика Украины в конце 2020-го таки вернулась на докризисный уровень.

Данные Европейской Бизнес Ассоциации также отмечают, что Украина мягче среди европейских стран прошла экономический кризис. Мы потеряли лишь 4,5% ВВП. В этом году, по прогнозам, рост экономики Украины будет более 4,6%,

– сказал глава правительства.

Сейчас в правительстве определили ключевые приоритеты национальной стратегии. Это – европейская и евроатлантическая интеграция, верховенство права, защита частной собственности, гендерное равенство и абсолютная нетерпимость к коррупции. Также говорится об экономической свободе – честной конкуренции, равных условиях для бизнеса и свободном движении капитала, институциональной способности.

5 ключевых направлений Национальной стратегии-2030

Верховенство права: Украина активно сотрудничает с МВФ и евроструктурами для обновления законодательства в судопроизводстве.

Украина активно сотрудничает с МВФ и евроструктурами для обновления законодательства в судопроизводстве. Инвестиционная привлекательность: принимаются изменения в закон об инвестиционных парки, а также законодательство по сопровождению инвесторов на госуровне.

принимаются изменения в закон об инвестиционных парки, а также законодательство по сопровождению инвесторов на госуровне. "Зеленый курс": речь идет о возобновляемых источниках энергии, современных технологиях производства, энергосбережении.

речь идет о возобновляемых источниках энергии, современных технологиях производства, энергосбережении. Развитие малого и среднего предпринимательства.

Диджитализация.​

Уже более 60 государственных услуг предоставляется онлайн, введен первый в мире цифровой паспорт, цифровые водительские удостоверения. Имеем также первый опыт срочной выплаты материальной помощи людям и предприятиям в течение трех недель,

– отметил относительно 5-го направления Шмыгаль.

Также, по словам главы правительства, свое внимание сконцентрируют и на развитии аграрного сектора, переработке сельскохозяйственного сырья и расширении внутреннего спроса на промышленную продукцию.

Обратите внимание! Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 – 10 февраля находится с официальным визитом в Брюсселе. В частности, во время встреч был согласован пересмотр Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Говорится, про часть о торговле товарами.